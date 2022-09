Bamba Dieng sans les millions, l'OM refuse cette offre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche de Nice l’été dernier, Bamba Dieng est finalement resté à l’OM, où il espère gagner du temps de jeu d’ici à la Coupe du monde.

Inutilisé par Igor Tudor à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Bamba Dieng a tout de même été convoqué avec le Sénégal durant la trêve internationale. L’occasion pour l’attaquant de l’OM de reprendre un peu de rythme, alors que son début de saison à Marseille a été gâché par son transfert avorté. Dans le groupe face à Rennes, Bamba Dieng a définitivement été réintégré dans l'effectif d’Igor Tudor et pourtant, certains clubs tentent encore de le recruter. Au cours des derniers jours, c’est Angers, adversaire de l’OM ce vendredi soir en Ligue 1, qui a tenté sa chance sous la forme d’un joker médical. Le SCO cherche à compenser la grave blessure de Loïs Diony, victime d’une rupture des ligaments croisés à l’entraînement, et avait jeté son dévolu sur Bamba Dieng.

Dieng a refusé un prêt à Angers

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

L’idée des dirigeants angevins était de recruter Bamba Dieng sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat, le club n’ayant pas les moyens de payer environ 10 millions d’euros, le prix réclamé par l’OM pour se débarrasser de l’international sénégalais. La proposition n’était pas très intéressante pour Marseille et elle n’a pas davantage convaincu le buteur sénégalais. En effet, l’ex-attaquant de Diambars est davantage dans l’optique de grappiller du temps de jeu à Marseille dans l’optique de la Coupe du monde. Et s’il avait la certitude de jouer s’il avait rejoint Angers, Bamba Dieng est convaincu qu’il peut se faire une place dans la rotation offensive de l’OM aux yeux d’Igor Tudor, qui n’a utilisé que deux joueurs au poste de véritable n°9 depuis le début de la saison, à savoir l’indiscutable Alexis Sanchez et Luis Suarez, qui parait lui encore très léger pour endosser ce rôle.