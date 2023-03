Balogun reste en Ligue 1, l'OM et le PSG dans la course

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Folarin Balogun réalise une saison impressionnante sous les couleurs du Stade de Reims. Prêté par Arsenal, le joueur anglo-américain pourrait bien rester en France, mais pas en Champagne...

Le Stade de Reims fait partie des belles surprises de ce début d'année 2023. Si Will Still y est pour beaucoup, l'entraineur belge peut aussi compter sur les services d'un homme en forme : Folarin Balogun. L'attaquant prêté par Arsenal sans option d'achat a déjà planté 18 buts en 29 matchs cette saison avec le Stade de Reims. Un bilan impressionnant à la fin du mois de mars et qui attire forcément le regard de plus grands clubs. L'été prochain, le club champenois sait qu'il aura bien du mal à garder Balogun. Arsenal n'a pas encore pris de décision quant au futur de son attaquant de 21 ans. Mais tout porte à croire que les Gunners, déjà bien pourvus en attaque, ne diraient pas non à un transfert ou un prêt assorti d'une option d'achat, dans le but de réaliser une belle vente. Cela tombe bien, le PSG et l'OM adorent Balogun.

Balogun déchaine les passions en Ligue 1

💬 Folarin Balogun :



« Contractuellement, je dois retourner à Arsenal. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à l'avenir. Si je peux imaginer mon futur en France ? Oui, je ne ferme aucune porte. »



🎙️ @Ligue1UberEats pic.twitter.com/RrRNDPQulY — Vibes Foot (@VibesFoot) March 25, 2023

Selon les informations du Quotidien du Sport, Balogun pourrait rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le média précise que l'OM fait partie des prétendants. Pablo Longoria est à la recherche d'un attaquant fiable malgré la récente venue de Vitinha. Et pour aller dans le sens des Phocéens, Balogun a dernièrement affiché son amour pour le Vélodrome et son public. Mais l'OM n'est pas le seul club hexagonal à aimer Balogun, puisque c'est aussi le cas de son meilleur ennemi, le PSG. Pour Le Quotidien du Sport, Luis Campos en ferait même une alternative sérieuse à Victor Osimhen (Naples). L'objectif du club de la capitale est d'au plus vite se positionner sur le dossier, afin de se préparer à toutes les éventualités l'été prochain. Un montant de 20 millions d'euros pourrait même être proposé, alors qu'Arsenal attend à peu près ce prix là pour ouvrir des négociations concernant une vente. A noter que parmi les autres clubs intéressés, on retrouve Everton, West Ham et Aston Villa. De son côté, comme il l'a récemment indiqué pour le site de la Ligue 1, Balogun ne se ferme aucune porte. Son été devrait donc être particulièrement chaud.