Balogun à l’OM, l’opération séduction a commencé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Révélation de la saison à Reims, Folarin Balogun a tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille. Compte tenu de ses performances, l’attaquant prêté par Arsenal sera difficile à attirer. Mais le club phocéen possède des arguments pour le convaincre.

A priori, le Stade de Reims aura du mal à conserver Folarin Balogun. Le président Jean-Pierre Caillot a déjà émis l’idée d’un nouveau prêt la saison prochaine. Mais étant donné le niveau affiché ces derniers mois, l’attaquant prêté sans option d’achat par Arsenal a de grandes chances de rejoindre une équipe plus ambitieuse comme l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen fait partie des formations à l’affût pour l’Anglo-Américain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Balogun (@balogun)

Le dossier s’annonce évidemment compliqué sachant que le manager des Gunners Mikel Arteta suit l’évolution de son joueur. Mais pour Jean-Charles De Bono, la nouvelle attractivité de l’OM peut faire la différence. « Meilleur buteur du championnat de France, 15 buts avec Reims en plus. Ça veut dire qu’Arsenal le surveille avec grande attention, a deviné le consultant de Football Club de Marseille. J’aurais bien aimé qu’il vienne à l’OM. En plus je l’avais cité en début d’année mais aujourd’hui je pense que c’est impossible. A part si le joueur a une vraie envie de rester en France et de venir à l’OM. Ça dépendra aussi d’Arsenal. »

« Les joueurs ont plus envie de venir »

« Je pense que l’OM a une autre image vis-à-vis des joueurs. L’OM a été critiqué pendant des années, par rapport à son image, ses résultats, ses problèmes externes au club. Aujourd’hui l’OM donne une image totalement différente, a souligné l’ancien Marseillais. Les joueurs ont plus envie de venir, à part Moffi qui a tout fait pour ne pas venir. Aujourd’hui les joueurs, s’ils veulent passer un cap, il faut qu’ils passent par l’OM. Parce que c’est le club qui a quelque chose en plus par rapport à d’autres clubs français, entre le stade, l’ambition du club, les dirigeants qui sont plus exigeants qu’avant. » Selon le Daily Mail, Folarin Balogun intéresse aussi Villarreal et le Milan AC.