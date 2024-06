Balerdi sur le départ, l'OM fonce sur Todibo

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le défenseur central niçois Jean-Clair Todibo est l'une des attractions du mercato estival. L'OM rêve de le recruter pour pallier le possible départ de Balerdi. Cependant, la concurrence est fournie et prestigieuse en Europe.

Après un début de carrière agité, Jean-Clair Todibo a retrouvé de la sérénité à Nice et par conséquent une belle cote sur le marché. En trois années sur la Côte d'Azur, il est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux français. En plus, il a été un cadre essentiel de la défense niçoise, la meilleure de Ligue 1 sur la saison écoulée. Autant dire que les clubs se bousculent pour lui en ce début d'été, y compris sur le sol français. On aurait pu imaginer un intérêt du PSG mais c'est finalement l'OM qui se montre le plus entreprenant.

L'OM affronte des très gros clubs pour Todibo

Sur X, le compte d'informations ODM By Treize013 est formel. L'OM a ciblé Jean-Clair Todibo en vue d'un recrutement cet été. Le Niçois est convoité comme remplaçant éventuel de Leonardo Balerdi. L'Argentin est sur les tablettes de l'Atalanta Bergame et de l'Atlético Madrid, et le forcing risque d'être difficile à tenir pour les dirigeants marseillais malgré la volonté de le conserver. Agé de 24 ans et international français, Todibo serait un renfort de choix pour l'OM.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - Face à une concurrence acharnée pour Jean-Clair Todibo 🇫🇷, l'#OM a aussi ciblé le défenseur central de l'#OGCN. Cette démarche vise à anticiper un possible départ de Leonardo Balerdi 🇦🇷, qui attire de nombreuses convoitises.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/CYTrBUBGgz — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) June 19, 2024

Mais, évidemment, un tel profil attire beaucoup de monde en Europe. Si Manchester United semble hors course à cause des règles de l'UEFA sur la copropriété, des clubs prestigieux se sont positionnés. On retrouve la Juventus, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et Aston Villa. Ces clubs sont tous qualifiés pour la prochaine Ligue des champions alors que l'OM ne jouera aucune coupe d'Europe. Ils sont aussi plus à même d'offrir un salaire élevé à Todibo. Pour l'heure, à moins que le défenseur niçois ne soit fan de l'OM, le club phocéen a peu d'atouts dans sa manche.