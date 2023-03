Benzema à l'OM, Alexis Sanchez a trouvé

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier à l'OM en provenance de Galatasaray, Bartug Elmaz n'est pas le nom le plus connu de l'effectif marseillais. Pourtant, l'attaquant turc est vu comme un grand espoir notamment par Alexis Sanchez qui le surnomme Benzema.

Présenté comme un grand espoir du football turc, Bartug Elmaz n'a pas hésité à quitter son club formateur de Galatasaray pour se développer à Marseille et apprendre aux côtés de joueurs internationaux. S'il n'a disputé que 14 minutes en Coupe de France contre Hyères cette saison, le joueur de 20 ans reste un jeune très apprécié à Marseille et fait souvent des apparitions avec le groupe professionnel. Forcément, dans un contexte comme celui-ci, difficile de se faire sa place dans une équipe aussi ambitieuse que l'OM. Pourtant, Alexis Sanchez a vu le potentiel de Bartug Elmaz et n'hésite pas à le comparer à Karim Benzema. Une comparaison qui fait plaisir au principal intéressé qui s'est exprimé lors d'une interview avec le média du club marseillais.

Alexis Sanchez a trouvé le Benzema de l'OM

« C'est un professionnel hors normes. Je me sens très chanceux de pouvoir bénéficier de son expérience. » ⁰⁰Les mots fort de bartug_elmaz sur sa rencontre avec @Alexis_Sanchez 🇨🇱⁰⁰#ObjectifMatchs 𝙴𝚙 𝟻⎪𝚃𝚛𝚊𝚗𝚜𝚏𝚘𝚛𝚖𝚎́𝚜 – 𝟮𝟮/𝟬𝟯 (18h) pic.twitter.com/6WTM51M7ka — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 21, 2023

« Quand Alexis Sanchez a été transféré ici, j’étais très ému de savoir que j’allais jouer avec lui. C’est un très grand joueur, de classe mondiale. Après notre rencontre, il s’est créé une sorte de lien chaleureux et il m’a dit que je ressemblais beaucoup à Karim Benzema. On s’appelle mutuellement Benzema, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Pouvoir bénéficier de son expérience, c’est pour moi très important et je me sens très chanceux, c’est un professionnel hors normes. Il me conseille souvent, j’ai vraiment beaucoup de chance » a avoué Bartug Elmaz qui bénéficie visiblement d'un traitement particulier de la part de l'ancien joueur d'Arsenal. Alexis Sanchez semble avoir trouvé le nouveau Karim Benzema et il n'est pas Lyonnais mais bien Marseillais. Bien qu'il ne rentre pas encore dans les plans d'Igor Tudor, Bartug Elmaz commence à faire du bruit dans la cité phocéenne.