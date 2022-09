Bakambu largué sur le gong, l’OM y croit !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Durant ce mercato estival, l’OM aurait aimé se débarrasser de Cédric Bakambu, dont un départ est toujours possible dans certains championnats.

Courtisé par le Celta Vigo, Cédric Bakambu ne rejoindra pas l’Espagne cet été. Et pour cause, le mercato a fermé ses portes en Liga, ce qui a définitivement mis fin aux chances de l’Olympique de Marseille de voir le Congolais rejoindre l’Espagne. En revanche, un départ de Cédric Bakambu dans d’autres championnats est toujours possible. Et pour cause, le mercato est encore ouvert dans plusieurs pays et c’est par exemple le cas de la Turquie. Cela tombe bien, un cador du championnat turc est très intéressé par le potentiel recrutement de Cédric Bakambu dans les heures à venir. Il s’agit de Fenerbahçe, très intéressé par la perspective de s’attacher les services de l’ancien attaquant de Villarreal, non-utilisé par Igor Tudor lors des deux derniers matchs de Ligue 1 face à Clermont puis Auxerre.

Fenerbahçe rêve de Cédric Bakambu

Non-inscrit par Igor Tudor sur la liste de joueurs sélectionnables en Ligue des Champions, Cédric Bakambu a pris un coup derrière la tête cette semaine. Et pour cause, sa motivation première était de rester à Marseille afin de disputer la Ligue des Champions, une compétition qu’il regardera finalement depuis les tribunes du Vélodrome. Cet élément peut-il changer la donne et encourager Cédric Bakambu à changer d’air ? Ce n’est pas la tendance puisque Foot Mercato affirme que malgré l’intérêt de Fenerbahçe, l’attaquant de l’OM est toujours dans l’optique de rester en Provence, où il touche un confortable salaire. Présent lundi en conférence de presse afin de présenter Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit aux médias, Pablo Longoria a fait un point sur la situation de Cédric Bakambu en ne cachant pas que si une porte de sortie se présentait, l’OM ferait tout pour la saisir.

Drôle de gestion des 3 attaquants supposés du système d’Igor Tudor sur ce mois d’août et 5 matches joués :



- Luis Suarez 88 minutes

- Bakambu 55 minutes

- Dieng 0 minute



Alexis Sanchez titulaire depuis 3 matches en pointe. Les places sont chères cette année ! pic.twitter.com/m39VPtPP5D — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠  (@massilia1978) August 31, 2022

« La situation de Bakambu ? Il y a une limitation liée à la sanction du fair-play financier et de l'indisponibilité des joueurs formés au centre de formation. On doit trouver des solutions. On a parlé avec ses agents et on a essayé de savoir comment il s'inscrivait dans le projet. Après les matches de préparation, il a perdu du temps de jeu. Il a décidé de rester, on est content parce qu'il y a plus de possibilités » a lancé Pablo Longoria, qui laisse toutes les portes ouvertes à Cédric Bakambu. Reste maintenant à voir si l’ancien Sochalien se lassera de son manque de temps de jeu à l’OM et finira par céder aux sirènes de Fenerbahçe, qui lui offrirait également un gros contrat avec en bonus une place de titulaire quasiment assurée. Ce qui ne sera pas le cas à Marseille avec la présence de joueurs tels que Luis Suarez, Alexis Sanchez ou encore Dimitri Payet et Amine Harit dans le secteur offensif.