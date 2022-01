Bakambu à l'OM, le brutal coup de pression

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sauf improbable revirement de situation, l’Olympique de Marseille va enregistrer dans les heures à venir la signature de Cédric Bakambu.

Libre depuis son départ de la Chine, l’attaquant congolais de 30 ans va devenir la première recrue du mercato hivernal de l’OM. Un joli coup réalisé par le président marseillais Pablo Longoria, alors que Lille, Nice ou encore Lyon et le FC Séville étaient également sur les rangs pour accueillir Cédric Bakambu. Avec l’ancien Sochalien, l’Olympique de Marseille va recruter un avant-centre polyvalent, capable de concurrencer Arkadiusz Milik mais également d’apporter des solutions sur les côtés de l’attaque marseillaise. Sur le papier, la venue de Cédric Bakambu ressemble à une vraie belle opération de la part des dirigeants de l’OM. Cela étant, le Congolais ne devra pas se rater selon Jérôme Rothen, qui a émis quelques doutes sur la forme physique de Bakambu après sa pige en Chine.

Bakambu devra vite se montrer efficace à l'OM

« Avec Bakambu, Marseille montre son attractivité. C’est un joueur qui a explosé à Villarreal (47 buts en 105 matchs entre 2015 et 2018) et on se souvient que le FC Barcelone avait pensé à le recruter. Il a marqué les esprits en Espagne. Par contre, il a passé trois ans dans un championnat qui n’est pas le meilleur au monde. A lui de se réhabituer à un championnat qui n’est pas facile pour les attaquants. La pression est aussi particulière à Marseille pour les buteurs. Les gens vont attendre qu’il fasse tourner le compteur. Il n’a pas encore connu cette pression, même si Villarreal est un très bon club. Il sait qu’il devra tout de suite marquer les esprits » a prévenu Jérôme Rothen, qui met Cédric Bakambu au parfum en lui faisant savoir que la pression sera maximale à Marseille, un club où de nombreux attaquants se sont cassés les dents. Les derniers en dates peuvent en témoigner, de Valère Germain à Kostas Mitroglou en passant par Dario Benedetto.