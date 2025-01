Bagarre au couteau au Vélodrome, l’OM lance une enquête

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM doit désormais gérer un problème interne chez les supporters, qui se sont tapés dessus pendant une partie du match contre Lille ce mardi soir.

Triste semaine à Marseille avec l’élimination aux tirs au but face à Lille en Coupe de France, et une nouvelle occasion de briller dans cette compétition qui s’envole. Outre le résultat sportif décevant, les polémiques ont fleuri sur les attitudes sur le bord du terrain et l’expulsion de Mehdi Benatia. Mais cela a été bien agité en tribunes, où les supporters de l’OM se sont tout simplement bagarrés entre eux. Et ce jeudi, La Provence révèle que le club olympien a décidé de lancer une enquête interne pour essayer de comprendre comment on en était arrivé à des scènes où une bagarre de près de 20 minutes a eu lieu entre groupes de supporters, avec des couteaux et des béquilles comme armes.

Bordeaux, OL, ASSE, ce mal interne chez les supporters

Pelea entre miembros de Commando Ultra 84 y South Winners 87 en el Virage Sud #OLLOSC

Tout est parti dans le virage sud d’un pétard envoyé par un membre des South Winners sur un membre du Commando Ultras 84. Les réactions ont été immédiates et cela a donné lieu à un règlement de comptes qui a fait passer la rencontre au second plan. Malgré l’intervention des stadiers et des forces de l’ordre, le calme a mis un temp fou à revenir, et le fait que des armes aient été retrouvées permet aussi de pointer du doigt les failles du service de sécurité du club olympien. Un dossier de plus sur la table de Pablo Longoria, qui va devoir faire la police dans les tribunes, surtout si deux importants groupes de supporters sont côte à côte à chaque matchs sans pouvoir s’entendre. Il reste à savoir si le geste à l'origine de tout cela était volontaire ou non, et surtout comment des armes peuvent rentrer aussi facilement au stade.

Des faits qui arrivent de plus en plus souvent dans les clubs. A Bordeaux et Lyon cette saison, ou à Saint-Etienne dans un passé récent, il n’est pas rare de voir les supporters d’un même club se bagarrer, dans des moments où on est en droit de se demander si ces « supporters » viennent réellement soutenir leur équipe au stade.