Aubameyang « ‍un touriste à 700.000 euros ‍», ça balance à l’OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est tombé samedi à Nice, et si l'équipe de Gennaro Gattuso n'a pas été si mauvaise que cela, le cas Pierre-Emerick Aubameyang suscite encore bien des questions.

Pierre-Emerick Aubameyang doit encore regretter l’incroyable occasion qu’il s’est procuré samedi soir à Nice, lorsque l’attaquant de l'OM, après une belle course, a perdu son duel face à Bulka, le ballon heurtant l’extérieur du poteau du but niçois (73e). En dehors de cela, l’ancien joueur de Chelsea, arrivé libre au dernier mercato, a été totalement transparent face au Gym, Gennaro Gattuso finissant par le rappeler sur la touche dans les dix dernières minutes. Aubameyang, qui avait pourtant réussi à enfin marquer son premier but en Ligue 1 lors du dernier match contre Le Havre, est retombé dans ses travers, et forcément, l’attaquant international gabonais le paie au prix fort au moment de la notation. Car d'un joueur aussi talentueux que lui, on attend nettement plus que sa prestation contre le nouveau leader du championnat.

Aubameyang a vécu un cauchemar à Nice

Pour La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang ne mérite pas plus qu'un 3 sur 10 avec un commentaire assassin : « Il a arpenté la pelouse en marchant et en renvoyant rarement le ballon. » Journaliste pour le quotidien régional, Jean-Claude Leblois évoque même une « une prestation terne et sans saveur à la limite du cache-cache avec ses propres coéquipiers ». Dans les colonnes de L'Equipe, le buteur vedette de l'Olympique de Marseille, censé faire oublier Alexis Sanchez ce qui n'est pas encore le cas, obtient également un médiocre 3 sur 10, rappelant qu'Aubameyang avait « mangé la feuille », soulignant les « ratés » du joueur de 34 ans. Mais les médias ne sont pas les seuls à tomber sur le dos du joueur né à Laval.

Il va s’en vouloir Aubameyang pic.twitter.com/rMe2EbrQ9q — Amadou Ly (@amadouly10a) October 21, 2023

Le débat sur la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang fait évidemment des vagues chez les supporters, car dans le même temps Vitinha a ciré le banc de l'OM pendant 90 minutes. De quoi provoquer quelques réactions épidermiques. « Aubameyang est un touriste en pré-retraite à l’OM qui touche 700 000 euros par mois pendant 3 ans. Aucune ambition dans ce club des joueurs moyens à tout les postes!!! Bon dimanche les amis… », balance, sur X, un supporter de l'Olympique de Marseille, furieux du choix fait cet été par Pablo Longoria d'énormément miser sur Pierre-Emerick Aubameyang en lui offrant un contrat jusqu'en 2026. Ce dernier aura l'occasion de répondre la semaine prochaine en Europa League et encore plus contre l'Olympique Lyonnais dimanche prochain au Vélodrome.