Nice écœure l'OM et prend la tête de la L1

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 9e journée

Allianz Riviera

Nice-OM 1-0

But : Guessand (79e)

Exclusion : Balerdi (78e) pour l'OM

Dans un match tendu et fermé, Nice a pris le dessus sur un OM malheureux 1-0. L'exclusion de Balerdi aura été déterminante.

Ce choc méditerranéen avait de quoi être intéressant, notamment pour l'opposition italienne entre Farioli (Nice) et Gattuso (OM). Toutefois, on était plus proche du catenaccio que de la Dolce Vita en première période. C'était pauvre entre Niçois et Marseillais en terme d'occasions. L'OM avait un léger ascendant sur les débats mais, à part un but de Sarr refusé pour hors-jeu, cela ne donnait pas grand chose en terme de danger. Les deux formations rentraient aux vestiaires sans avoir frappé une seule fois dans le cadre adverse. Les choses s'accéléraient doucement en seconde période.

0 - Ce Nice-Marseille n'est que le 2e match sans tir cadré à la pause en Ligue 1 cette saison, après Metz-Strasbourg le 24 septembre. Somnolence. #OGCNOM pic.twitter.com/IBv05qcwAW — OptaJean (@OptaJean) October 21, 2023

En effet, Nice était plus entreprenant avec plus de rythme mis dans les débats. Les Aiglons réclamaient même un penalty pour une petite poussée de Murillo dans le dos de Laborde (51e). Malgré la sortie sur blessure de Pau Lopez, l'OM entrait dans une période vertueuse sur le terrain. Les Phocéens mettaient une forte pression sur le but de Bulka mais le Polonais était impérial devant Sarr (61e) puis sur une tête d'Harit (63e). Aubameyang trouvait même le poteau d'un piqué au-dessus de Bulka (73e). L'OM était proche de la gagne avant deux minutes terribles. Balerdi prenait deux cartons jaunes en trois minutes et laissait ses équipiers à 10. Sur le coup-franc suivant, Boga déposait le ballon sur le crâne de Guessand pour offrir la victoire au Gym. Avec ce succès 1-0 arraché sur la fin, Nice prend la tête de L1 provisoirement. Invaincus, les Niçois continuent de dégoûter les équipes adverses après avoir battu le PSG et Monaco. L'OM est 7e, à déjà 7 points de Nice.