Aubameyang s'en va, cinq attaquants dans le viseur de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les efforts de Pablo Longoria pour tenter de le garder, Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l’OM cet été. Pour compenser cette perte, le club phocéen avance sur de nombreuses pistes en attaque.

Pablo Longoria aurait aimé que ce moment n’arrive pas, mais l’Arabie Saoudite a proposé un contrat en or à Pierre-Emerick Aubameyang avec un salaire avoisinant les 40 millions d’euros sur deux ans. Face à une telle offre, l’attaquant gabonais de l’Olympique de Marseille a craqué et a accepté de partir à Al-Qadsiah. Une perte énorme pour le club phocéen avec le départ de son meilleur buteur, auteur de 30 réalisations toutes compétitions confondues la saison dernière. Financièrement, le départ d’Aubameyang va libérer l’OM d’un poids car le Gabonais était de loin le plus gros salaire de l’effectif mais sportivement, il va falloir cravacher pour rebâtir une attaque sans l’ancien de l’ASSE.

Longoria est furieux, Aubameyang bloqué à l'OM https://t.co/qjROoeiTz5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2024

A en croire les informations de L’Equipe ce jour, les pistes avancées sont toutefois nombreuses pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Au total, cinq dossiers de joueurs à vocation offensive sont jugés comme avancés selon le quotidien national, qui explique notamment que l’Olympique de Marseille a concrètement avancé au cours des derniers jours sur les pistes de Mason Greenwood (Manchester United) et de Hwang Hee-chan (Wolverhampton). A ce jour, les pistes du jeune attaquant anglais et du buteur sud-coréen sont les plus chaudes en attaque. Deux dossiers auxquels il faut ajouter ceux de Valentin Carboni (Inter Milan) et de Simon Adingra (Brighton).

L'OM avance sur de nombreuses pistes en attaque

Cela fait déjà quatre attaquants avec qui des pourparlers sont en cours, sans compter d’autres « gourmandises », autrement dit des discussions avec des joueurs dont l’identité n’a pas encore filtré. Un cinquième nom est sur la table à l’OM et non des moindres… celui d’Alexis Sanchez. Libre après une saison à l’Inter Milan, l’international chilien a pris l’initiative de contacter lui-même le club phocéen afin de proposer ses services. « En réserve de la république marseillaise », El Nino Maravilla se tient prêt à rejoindre l’OM d’un jour à l’autre mais Pablo Longoria reste vigilant, notamment sur le nombre de place de joueurs extra-communautaires et prend donc le temps avant de donner son feu vert à Alexis Sanchez. Quoi qu’il en soit, cela prouve que malgré le départ de son attaquant vedette, l’OM est prêt à réagir et devrait envoyer du lourd dans les jours à venir pour compenser le préjudice du départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite.