Aubameyang quitte l'OM et rejoint l'Arabie Saoudite ‍!

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang se confirme puisque l’attaquant de l’OM a accepté de rejoindre le club d’Al-Al-Qadisiyah en Arabie Saoudite.

Coup dur pour l’Olympique de Marseille, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang ne fait désormais plus aucun doute. Depuis plusieurs jours, l’attaquant gabonais, auteur de 30 buts la saison dernière, fait l’objet d’un intense forcing de la part du club saoudien d’Al-Qadisiyah. Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont fait le maximum pour retenir l’ancien attaquant de Chelsea, qu’ils souhaitaient conserver en dépit de son salaire XXL et démesuré pour un club non-qualifié en coupe d’Europe. Les efforts de l’OM ont été vains dans ce dossier puisque selon Foot Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de quitter Marseille pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

Les discussions se sont accélérées au cours des dernières heures et ont de grandes chances de rapidement aboutir à un accord total pour le départ de « PEA ». Un énorme coup dur pour Marseille, qui va maintenant devoir préparer la suite sans l’homme qui a maintenu l’équipe à flot la saison dernière. Ambitieux malgré le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a bien l’intention de frapper fort sur le marché des transferts puisque le média spécialisé affirme que l’OM a anticipé ce départ et a avancé sur « des pistes solides » afin de le remplacer. Ces dernières heures, deux pistes sortent du lot pour Marseille au poste d’avant-centre, celles menant à Eddie Nketiah (Arsenal) et à Alexis Sanchez (libre).

Alexis Sanchez et Nketiah pour remplacer Aubameyang ?

Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que ce ne sera pas l’un ou l’autre pour Pablo Longoria, qui pourrait s’autoriser une folie en recrutant les deux attaquants en plus de Mason Greenwood, qui est lui ciblé pour jouer dans un couloir. Quoi qu’il en soit, Pierre-Emerick Aubameyang va laisser un superbe souvenir à l’OM, où sa seule saison aura été prolifique et exemplaire. L’appel d’un dernier contrat en or en Arabie saoudite, où son salaire serait supérieur à 1 million d’euros par mois était trop fort et à n’en pas douter, personne ne lui en voudra dans la cité phocéenne.