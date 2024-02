Aubameyang humilié par les supporters de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des rares joueurs à avoir répondu présent jeudi en Europa League. En revanche, l'accueil des supporters de l'OM à son égard n'a pas été très amical.

Buteur à l’heure de jeu contre Donetsk, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pu apporter la victoire à l’OM, mais il a rempli sa mission et a été un des rares joueurs au niveau de cette rencontre assez faiblarde. Avec cette réalisation, le Gabonais a atteint un chiffre rondelet puisque, grâce à ses performances à ce niveau avec l’OM, mais aussi avec Arsenal (14), le FC Barcelone (2) et Dortmund (8), il est devenu le co-détenteur du record de buts inscrits en Europa League. Certes, ce n’est pas le prestige de la Ligue des Champions, mais avec ces 30 buts inscrits, il rejoint ainsi l’illustre Radamel Falcao, qui avait brillé dans cette épreuve avec le FC Porto et l’Atlético de Madrid.

Aubameyang mal reçu par le virage de l'OM

Une petite satisfaction personnelle pour l’attaquant de l’OM, qui n’a toutefois pas eu le reconnaissance escomptée. Car à l’issue de la rencontre, Aubameyang s’est rendu vers le parcage des supporters marseillais pour les remercier de leur soutien, malgré le résultat d’autant plus décevant que l’OM s’est fait rejoindre dans les derniers instants. Et selon Bastien Cordo, scout qui suit notamment de près le club provençal, le fils de Pierre Aubame a tout simplement vu le don de son maillot être refusé. « Scènes froides avec le parcage après le match Notamment Aubameyang qui a voulu donner son maillot mais refusé par les supporters de l’OM », a confié ainsi l’observateur qui était du déplacement à Hambourg.

⏱ 64’ | #ShakhtarOM 0️⃣-1️⃣



𝗔𝗨𝗕𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗢𝗨𝗩𝗥𝗜𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 🇬🇦



Sur un centre de @Djoninho25 notre numéro 1️⃣0️⃣ conclut du plat du pied ⚽️ pic.twitter.com/rVpYqAVJiz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2024

Un renvoi toujours un peu humiliant pour un joueur, qui pense faire plaisir à un supporter en donnant sa tenue de match, mais se la voit refuser. Un geste qui a tout de même laissé sceptique chez les suiveurs de l’OM, pour qui il ne faudra pas s’étonner si Aubameyang refuse de saluer les fans ou de se rapprocher de virage la prochaine fois, de peur de se faire de nouveau reprendre de volée. Mais il faut croire que le ras-le-bol des supporters monte encore d’un cran, notamment après la réunion avec les joueurs qui a eu lieu récemment, et n’a pas spécialement provoqué de réveil dans les résultats de la formation de Gennaro Gattuso.