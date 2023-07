Aubameyang dit oui à l'OM, un détail bloque tout

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La probabilité de voir Pierre-Emerick Aubameyang venir à l'OM grandit d'heure en heure. Le projet marseillais a tout du rebond parfait pour le Gabonais. Le destin du dossier est entre les mains de l'OM qui ne devra pas être frileux désormais.

La prochaine star arrivant à l'OM est bien parti pour être Pierre-Emerick Aubameyang. Placé dans une voie de garage à Chelsea, le Gabonais n'a quasiment d'autre choix que de partir cet été. L'OM s'est positionné sur le dossier et ne rencontre pas trop d'obstacles. La concurrence est limitée pour l'attaquant de 34 ans et ce dernier est tenté par une venue sur la Canebière. Plus les heures passent et plus le transfert devient réalité. Toutefois, Aubameyang est-il un bon coup pour le club phocéen au vu de ses problèmes physiques, de sa méforme et de son âge ?

Aubameyang veut un contrat de deux ans, pas l'OM

Il semblerait que l'OM se pose aussi cette question. Si le joueur s'offre à eux, les Phocéens ne sont pas disposés à foncer dessus n'importe comment. Une impression confirmée par le journaliste Marc Mechenoua. Ce dernier révèle que la question du contrat pose problème entre les deux parties. L'OM ne veut pas s'inscrire sur la durée avec l'ancien stéphanois pour le moment.

Aubameyang est intéressé par l’idée de rejoindre l’OM mais il souhaite un contrat de deux saisons et semble prêt à faire un effort sur le plan salarial. Marseille propose une année plus une autre en option. #Mercato #TeamOM — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 15, 2023

« Aubameyang est intéressé par l’idée de rejoindre l’OM mais il souhaite un contrat de deux saisons et semble prêt à faire un effort sur le plan salarial. Marseille propose une année plus une autre en option », a t-il posté sur Twitter. L'OM n'a pas envie de s'offrir un potentiel boulet de plus de 34 ans à l'avenir. Néanmoins, le dossier a tout pour se débloquer au vu de la souplesse montrée par Pierre-Emerick Aubameyang. Elle sera indispensable car, malgré le CV de l'attaquant gabonais, l'OM ne mettra plus en péril l'équilibre de sa masse salariale pour un joueur aussi important soit-il.