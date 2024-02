Aubameyang demande à l’OM de « ‍se bouger le cul ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La frustration est au rendez-vous dans les rangs de l’OM après le match nul concédé dans les ultimes minutes du match face au Shaktar Donetsk en barrage aller de l’Europa League (2-2).

Malgré une première mi-temps très fade, l’Olympique de Marseille était en excellente position dans son barrage aller de Ligue Europa contre le Shaktar Donetsk à Hambourg. Après avoir ouvert le score par Aubameyang, l’OM s’est fait égaliser mais à cinq minutes de la fin de la rencontre, Ndiaye a permis aux hommes de Gennaro Gattuso de reprendre l’avantage. Ce but aurait dû permettre à Marseille de rentrer en France avec la victoire et un net avantage avant le match retour au Vélodrome dans une semaine mais dans le temps additionnel, les Olympiens ont craqué en concédant l’égalisation. Sur le papier, le match nul à l’extérieur n’est pas un mauvais résultat pour Marseille mais au vu de la physionomie du match, il y a forcément de quoi avoir de gros regrets.

Ce n’est pas Pierre-Emerick Aubameyang qui va dire le contraire puisque l’international gabonais a invité son équipe à « se bouger le cul » pour vite renverser la vapeur et obtenir de meilleurs résultats. « C’est comme un virus. Pour l’enlever, il faut forcément avoir une prise de conscience, se rendre compte que ce qu’on fait n’est pas assez. Il faut - et excusez-moi des termes - se bouger le cul. Tout le monde est conscient qu’on peut faire 10 fois mieux. Quand on joue réellement notre football, on sait faire la différence » a estimé Pierre-Emerick Aubameyang en zone mixte après le match nul de l’OM, avant de conclure. « Je ne vise personne en particulier. Je parle en tant que groupe, en tant qu’équipe. Moi le premier. À un moment, il faut dire les choses et avancer. Je reste positif, je ne dis pas qu’on doit balancer la saison par la fenêtre. Mais je pense qu’il faut être franc, dire les choses et avancer » a lancé le meilleur buteur de l’OM, auteur d’un but et d’une passe décisive jeudi soir à Hambourg. Un bilan très positif à l’extérieur qui n’a toutefois pas suffit pour l’emporter