Aubameyang arrrive à l'OM, Chelsea l'offre à Marseille

Les choses s'accélèrent dans le dossier Aubameyang, puisque l'attaquant est attendu dans les prochaines heures en Allemagne, où l'OM est en stage, afin de signer un contrat de trois ans. Chelsea a finalement décidé de ne rien demander pour un joueur dont les Blues ne voulaient plus.

En quête de renforts offensifs, l'OM s'apprête à frapper un grand coup. Fabrizio Romano vient en effet de confirmer que les dirigeants de Chelsea laissaient partir libre Pierre-Emerick Aubameyang, lequel avait encore un an de contrat avec les Blues. Mauricio Pochettino ne voulant pas de l'attaquant gabonais, tout s'est subitement ouvert pour Pablo Longoria. Alors que l'on évoquait un transfert à hauteur de 6 millions d'euros, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne est attendu ce mercredi non pas dans la cité phocéenne, mais en Allemagne où Marcelino et ses joueurs sont en stage pour encore une semaine.

Sur place, Aubameyang passera jeudi sa visite médicale et signera un contrat de trois ans. C'est la durée de ce contrat qui avait fait hésiter l'Olympique de Marseille, mais finalement un accord a été trouvé, Chelsea rendant un beau coup de main au club phocéen en libérant ce joueur. Agé de 34 ans, le natif de Laval a notamment joué pour l'AC Milan, Lille, l'ASSE, Monaco, Dortmund, Arsenal, Barcelone et Chelsea, marquant 315 buts depuis le début de sa carrière professionnelle.

