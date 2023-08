Aubameyang à la place de Sanchez, l’OM va tomber de haut

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir patienté quelques semaines, l’OM a tourné la page Alexis Sanchez au mois de juillet pour foncer sur son successeur à la pointe de l’attaque marseillaise, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang.

A la fin du mois de mai, l’Olympique de Marseille avait une priorité dans le secteur offensif : boucler la prolongation de contrat d’Alexis Sanchez. Pablo Longoria avait l’intention de faire de l’international chilien le fer de lance de l’attaque olympienne pour la saison à venir. Malgré une envie commune de prolonger l’aventure, Alexis Sanchez a finalement joué la montre et quand il est revenu vers l’état-major olympien pour donner son feu vert… Pablo Longoria avait déjà tourné la page. Début juillet, le président de l’OM a officialisé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang afin de succéder à l’international chilien.

D’autres joueurs majeurs sont arrivés dans le secteur offensif avec Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Joaquin Correa. Mais pour Marc Libbra, le profil de celui qui veut être appelé « Auba » n’a rien à voir avec celui d’un joueur travailleur et combatif tel qu’Alexis Sanchez. Et l’OM pourrait tomber de haut en comparant le rendement des deux attaquants. « Aubameyang a un rôle différent d’Alexis Sanchez. Il peut se créer des occasions, mais il faut l’aider, le servir dans les bonnes conditions. Il ne remplacera pas un Sanchez qui se sacrifiait, faisait les efforts pour les autres et travaillait pour l’équipe » estime l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille dans La Provence avant de poursuivre.

Aubameyang, un profil à l'opposé de Sanchez

« Il faut le mettre en situation pour marquer. Il va à 36 km/h mais il faut jouer pour lui » a ajouté l'ancien consultant de la Chaîne L'Equipe. Un profil totalement différent de celui d’Alexis Sanchez donc mais qui paraît plus compatible avec le style de jeu de Marcelino, raison pour laquelle Pablo Longoria a tourné la page avec l’international chilien lors de ce mercato estival. Reste maintenant à voir si les choix de l’état-major olympien dans le secteur offensif s’avéreront payants ou pas tout au long de la saison avec des objectifs élevés en Ligue 1 mais également en Europa League, où Marseille a été reversé après son élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos… malgré deux buts signés Aubameyang.