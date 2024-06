OM ‍: Aubameyang, l'info qui va faire pleurer Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a mis Pierre-Emerick Aubameyang sur la liste des intouchables pour cet été. Mais un club saoudien en a fait son obsession, et cela risque de mal se terminer pour Pablo Longoria.

L’Arabie Saoudite a prévu de frapper fort cet été sur le marché des transferts pour continuer de renforcer son championnat. Même s’il sera difficile de faire aussi fort que lors de la première année où des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Neymar ont signé, le Saudi Pro League entend bien continuer à grandir. Et il va y avoir très rapidement un nouveau club incontournable dans ce paysage, c’est Al-Shabab. Pas le nom le plus connu des formations de Riyad, mais une équipe qui se veut ambitieuse pour la saison prochaine, après avoir fait venir des joueurs comme Ferreira-Carrasco, Ivan Rakitic, Habib Diallo ou Ever Banega, depuis reparti.

Al-Shabab vise trois stars, et va en prendre deux

Mais pour cet été, la formation saoudienne a établi trois priorités et cela risque de faire trembler à l’OM. Il s’agit en effet de Che Adams, fidèle attaquant de Southampton, de Rafa Silva, du Benfica Lisbonne et de Pierre-Emrick Aubameyang. Un intérêt confirmé par le journaliste de la radio Talksport Ben Jacobs, pour qui Al-Shabab ne lâche pas l’affaire pour Aubameyang, et le courtise depuis des mois. L’idée pour la formation saoudienne est de boucler deux de ses trois transferts cet été, en y mettant bien évidement le prix. Un gros problème en vue pour Pablo Longoria, qui voit bien une énorme offre venir et la tentation de céder un joueur qui était quasiment invendable étant donné son âge et son contrat.

Même si un tel départ apporterait de l’argent frais dans les caisses et libérerait l’OM d’un gros salaire alors qu’il n’y a pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, ce n’est pas dans les intentions de Longoria de se séparer de Gabonais, jugé comme indispensable pour reconstruire une équipe compétitive. Car en cas de départ, même bien rémunéré, il faudrait se mettre en quête d’un attaquant capable de planter 20 buts par saison. Et l’OM a souvent eu de gros problèmes pour trouver la perle rare à ce poste par le passé.