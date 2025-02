OM ‍: Gasset va rapporter gros à Marseille cet été

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a attendu le dernier jour du mercato pour prêter Bamo Meïté à Montpellier, avec une idée derrière la tête pour récupérer un gros chèque.

Acheté par l’Olympique de Marseille pour 10 millions d’euros au FC Lorient, Bamo Meïté n’a jamais véritablement eu sa chance dans la cité phocéenne. Dans un contexte difficile l’an passé avec Jean-Louis Gasset aux commandes, l’international espoirs ivoirien a disputé quelques matchs et son potentiel intéressant pouvait laisser penser que Roberto De Zerbi allait s’appuyer sur lui pour cette nouvelle saison. Ce ne fut pas le cas, l’entraîneur italien n’ayant quasiment pas utilisé le natif de Kani durant ses six premiers mois à l’OM. Un départ lors de ce mercato hivernal était donc logique pour Bamo Meïté, lequel a été courtisé par Rennes ou encore le FC Nantes avant de finalement s’engager à Montpellier.

Prêté avec une option d’achat quasiment inatteignable pour le MHSC, le défenseur de 23 ans pourrait rapporter gros à l’OM l’été prochain comme le souligne Le Phocéen, révélant le plan de Medhi Benatia et de Pablo Longoria dans ce dossier. « Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de l’OM, n'a jamais lâché l'affaire, poursuivant son forcing jusqu'à obtenir gain de cause le dernier jour du mercato. Ces quatre prochains mois, où Montpellier participera activement au salaire de Meïté, permettront en tout cas d'exposer le joueur et de faire remonter sa cote sur le marché, probablement pour mieux le vendre l'été prochain. Un deal gagnant-gagnant » explique le média pro-Marseille.

L'OM espère que Bamo Meïté va briller à Montpellier

Autrement dit, à défaut d’avoir de grosses offres de transfert cet hiver, l’état-major olympien a fait le choix de prêter Bamo Meïté à un club où son temps de jeu est garanti avec un coach qui le connaît déjà dans le but de mieux l’exposer et le valoriser dans l’optique d’une belle vente l’été prochain. Tout cela ne vaut que si Bamo Meïté parvient à briller à Montpellier dans les six mois à venir et la direction de l’OM y sera logiquement attentive avec l’espoir de récupérer au moins les 10 millions d’euros initialement investis dans six mois.