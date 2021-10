ASSE : Bouanga à l'OM, il est victime d'un coup monté

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée au média Le Foot, Denis Bouanga a chanté les louanges de Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain de l’OM.

Très proche de l’international français dans la vie, Denis Bouanga s’est montré très élogieux à l’égard de Mattéo Guendouzi, récent vainqueur de la Ligue des Nations avec la France et auteur d’un super début de saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. « Matteo, c'est d'abord un super joueur et un vrai compétiteur qui déteste perdre. J'ai évidemment suivi sa carrière, toujours heureux de voir qu'il arrivait à jouer dans des clubs aussi prestigieux qu'Arsenal ou le Hertha Berlin. Et je suis content pour lui qu'il signe à l'OM. Avec Sampaoli, sûr, il va bien s'entendre parce qu'ils ont la même gnaque, la même envie de gagner tout le temps. Il va exploser cette saison en L1. Il va s'y épanouir. Il m'a dit qu'il était prêt à s'installer à Marseille. Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'OM ou ailleurs, parce qu'on se connait bien » a lancé Denis Bouanga, dont les compliments ne manqueront pas de flatter Mattéo Guendouzi.

Bouanga calme les supporters de l'ASSE sur Twitter

Cessez un peu vos raccourcis. @MatteoGuendouzi est un ami proche en plus d’être un super joueur.

Je lance aucun appel du pied!

Je suis à fond 💚

Encore une fois, je réponds à des questions datant de Juin/Juillet pour déformer mes réponses en octobre… — BouangaDenis (@BouangaDenis) October 11, 2021

En revanche, les supporters de Saint-Etienne ont moins apprécié les déclarations de leur international gabonais. Certains y ont notamment vu un appel du pied à l’Olympique de Marseille, alors que Denis Bouanga a souvent été associé au club phocéen en période de mercato par le passé. Regrettant l’interprétation de ses propos, Denis Bouanga a ainsi démenti les rumeurs selon lesquelles il lançait un message à la direction de l’OM sur Twitter. « Cessez un peu vos raccourcis. Matteo Guendouzi est un ami proche en plus d’être un super joueur. Je lance aucun appel du pied ! Je suis à fond (Stéphanois). Encore une fois, je réponds à des questions datant de Juin/Juillet pour déformer mes réponses en octobre » a lancé Denis Bouanga, qui regrette que ses propos aient été mal interprétés par les supporters de l’ASSE.