Arsenal exige une vraie offre de l'OM pour Nketiah

Après avoir bouclé le dossier Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille prospecte à nouveau en Premier League pour renforcer son attaque. L’OM espère toucher au but mais l’opération ne sera pas simple à finaliser.

L’Olympique de Marseille version 2024/2025 prend forme, doucement mais sûrement. Désormais entraîné par Roberto De Zerbi, l’OM a finalisé les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné et doit officialiser d’ici quelques heures celle controversée de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. En attendant de dégraisser l’effectif et de récupérer quelques liquidités, Pablo Longoria et Mehdi Benatia continuent de prospecter en Premier League pour renforcer le secteur offensif. Ainsi, l’OM a fait d’Eddie Nketiah l’une de ses nouvelles priorités. D’après les informations de La Tribune Olympienne, le club phocéen est même plusieurs fois passé à l’action pour s’attacher ses services mais se heurte pour le moment aux exigences financières des Gunners.

🚨 || Marseille🇫🇷's first offer to Arsenal, for Eddie Nketiah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Loan with option of €20m / £16.8m) was rejected out of hand. Their second offer (Loan with obligation of €20m / £16.8m if Marseille finish top 3), was also rejected. Arsenal want €30m / £25.2m to sell the player… pic.twitter.com/VEBg7PTaSF