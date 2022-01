Arek Milik éjecté par l’OM, Longoria fait le forcing !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM envisage sérieusement de se défaire d'Arek Milik, qui ne correspond pas vraiment au projet de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria a posé ses conditions à la Juventus.

Buteur recruté il y a un an pour être enfin l’attaquant de pointe qu’il manquait tant au projet marseillais, Arkadiuz Milik a dans un premier temps promptement répondu aux attentes. Mais sa blessure l’a rapidement freinée, et sa première partie de saison demeure décevante. Le Polonais, qui conserve une belle côte en Série A, est toujours ciblé par la Juventus, qui ne compte pas vraiment négocier avec le PSG pour récupérer Mauro Icardi pour le moment. Résultat, l’ancien napolitain séduit les dirigeants piémontais, qui ont proposé à l’OM un échange avec le jeune brésilien Kaio Jorge, acheté lui aussi au début de l’année 2021 en provenance de Santos, et qui n’a pas encore pu montrer réellement son talent en Italie. L’informateur spécialisé sur le mercato Nicolo Schira apporte des précisions de taille dans ce dossier.

#KaioJorge has been offered to #OlympiqueMarseille by #Juventus for a possible swap with Arek #Milik, but #OM ask money and a permanent deal to sell the polish striker. #transfers #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 3, 2022

L’OM n’est ainsi pas chaud pour un échange, mais envisagerait par contre sérieusement un départ d’Arkadiusz Milik à deux conditions. Une belle somme d’argent et un transfert définitif, c’est ce que veut Pablo Longoria pour renvoyer en Italie le Polonais. Le club provençal pourrait en effet se permettre de lever son option d’achat en provenance de Naples afin de l’avoir contractuellement dans son effectif, et le revendre ainsi tout en faisant une bonne affaire financière. Un deal qui permettrait à l’OM de recruter un avant-centre plus conforme aux désirs de Jorge Sampaoli, qui a beaucoup de mal à utiliser Milik dans son projet de jeu, au point de mettre parfois Dimitri Payet en pointe. Le sort du Polonais est donc entre les mains de la Juventus, qui espérait faire baisser le prix de l’ancien napolitain avec cet échange et un éventuel prêt. Mais pour mieux faire venir son remplaçant, les Marseillais ont besoin d’une belle vente, et le message est en tout cas passé.