Arabie saoudite et Qatar à la lutte, cette vente fait rêver l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La saison décevante de l'OM va avoir des conséquences au mercato. Mais un joueur poussé dehors est bien parti pour rebondir dans le Golfe pour le plus grand bonheur des finances marseillaises.

Jean-Louis Gasset a beau avoir apporté un vent de renouveau avec deux victoires consécutives et une volonté de repartir sur de bonnes bases, tout n’est pas réglé à l’OM. La saison reste décevante dès le départ avec l’élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions, et la suite ne s’est pas arrangée en Coupe de France ou en Ligue 1. Seul un beau parcours en Europa League peut redonner le sourire aux Marseillais, qui sont les derniers à défendre l’honneur de la France dans cette compétition également. En attendant, du côté des joueurs, rares sont ceux qui ont répondu aux attentes, même si le réveil de Pierre-Emerick Aubameyang redonne un peu de valeur à l’investissement réalisé cet été par Pablo Longoria.

L'OM sauve la mise avec Ounahi

En revanche, au rang des déceptions, on peut déjà y ranger un certain Azzedine Ounahi, acheté à l’issue de sa belle Coupe du monde avec le Maroc, mais qui n’a jamais réussi à retrouver ce niveau de jeu sous le maillot phocéen. Le milieu de terrain traverse les matchs timidement, et ses rares coups d’éclat ne font pas oublier qu’il souffre aussi physiquement en Ligue 1, et que ses pertes de balle et son repli défensif timoré n’aident pas l’OM dans les moments difficiles. Résultat, son départ est désormais considéré comme très probable en fin de saison.

Sa cote en Europe n’est pas spécialement élevée et c’est pour cela que son avenir se situe plutôt dans le Golfe. Selon Livefoot, ce sont les championnats exotiques qui pensent à lui, et notamment l’Arabie Saoudite et le Qatar. Deux destinations étonnantes pour un joueur de 23 ans qui n’est pas non plus une star mondiale, mais l’OM peut en tout cas se frotter les mains de cet intérêt car cela pourrait déboucher sur un transfert non négligeable. En effet, Pablo Longoria avait lâché 8 ME pour le faire venir d’Angers en 2023, et désormais, le président marseillais espère en récupérer plus de 10 ME, ce qui permettait de sauver la face dans ce dossier globalement décevant. Mais qui ne le serait pas au moins sur le plan financier.