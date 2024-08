Après Brest, l'OM a interdiction de vendre Harit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A l'instar de Mason Greenwood, Amine Harit a été déterminant dans le large succès de l'OM à Brest samedi. Une bouffée d'air frais pour le Marocain, pas forcément dans les plans de Roberto de Zerbi et menacé d'un départ cet été.

Si l'OM s'est grandement rassuré à Brest samedi, c'est encore plus le cas pour ses joueurs. Les recrues Greenwood, Rulli, Hojbjerg et Cornelius ont répondu présent. Raillé dans le passé, Luis Henrique a vécu une après-midi idyllique avec un doublé à la clé. Lui aussi dans le doute, Amine Harit a performé en Bretagne. Le Marocain a délivré deux passes décisives, il a provoqué le premier penalty marseillais et il a surtout été impliqué dans tous les bons coups en attaque. Une copie parfaite qui tombe au bon moment pour lui puisqu'il est en sursis à l'OM.

Harit va t-il convaincre de Zerbi ?

En effet, ces derniers jours, il était question de son départ prochain de l'OM. La Provence révélait que Roberto de Zerbi ne comptait pas sur lui cette saison. Il ne le trouve pas au niveau pour intégrer son onze de départ. De quoi pousser Pablo Longoria à vendre Amine Harit d'autant que le joueur marocain possède une belle cote sur le marché. Son prix est évalué autour des 15 millions d'euros. Après sa belle prestation à Brest, la donne pourrait donc rapidement évoluer.

Belle mi-temps d'Amine Harit. Vraiment. Pourquoi vouloir le vendre ? #SB29OM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 17, 2024

C'est l'avis du journaliste de France Football Nabil Djellit. « Belle mi-temps d'Amine Harit. Vraiment. Pourquoi vouloir le vendre ? », a t-il posté sur X dès la fin de la première mi-temps de Brest-OM. Les supporters marseillais ne se plaindraient pas de le conserver encore un peu. Cependant, Amine Harit privilégie un statut de titulaire et la montée en puissance de Valentin Carboni constituera un obstacle sérieux à surmonter. Va t-il prendre ce risque ou va t-il préférer s'en aller au plus vite ? Il faut rappeler qu'Harit doit jouer le plus possible en club pour être un cadre de l'équipe du Maroc à la prochaine CAN, laquelle se jouera justement dans le Royaume.