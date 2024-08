Anthony Martial à l'OM, l'idée folle relancée

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un attaquant supplémentaire, l'Olympique de Marseille est cité dans de nombreux dossiers. Mais le nom d'Anthony Martial est de nouveau chuchoté du côté du Vélodrome.

Pablo Longoria est désormais attendu sur le dossier du renfort offensif censé apporter le point finale du mercato de l'OM dans ce secteur spécifique, et le président marseillais a plusieurs dossiers sur son bureau. Si la piste Nketiah est celle qui semblait faire l'unanimité, le joueur d'Arsenal coûte cher, et les Gunners ne sont pas du genre à faire le moindre cadeau à Marseille pour l'attaquant anglais de 25 ans. Alors, au petit jeu des idées données au patron de l'Olympique de Marseille, L'Equipe relance le cas Anthony Martial, en fin de contrat à Manchester United et qui est donc totalement libre de signer où bon lui semble. Ce n'est évidemment pas une idée nouvelle, mais nos confrères pensent qu'entre le joueur formé à l'Olympique Lyonnais et l'OM cela peut réellement bien coller.

Martial à l'OM, ça serait le bon plan

Nos confrères du quotidien sportif sont persuadés que l'attaquant français de 28 ans peut se relancer du côté de Marseille après bien des soucis à Manchester United et un prêt à Séville qui n'a pas été suivi d'un contrat. « L'Olympique de Martial, Anthony Marseille, les surnoms sont déjà prêts pour l'arrivée d'Anthony Martial à l'OM. Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, les Olympiens recherchent un attaquant. Si les noms de Youssoufa Moukoko ou Eddie Nketiah ont été avancés, l'international français semble être une option moins onéreuse », explique Nelson Thomas, qui sait également que Pablo Longoria a pris l'habitude de relancer des défenseurs d'un âge certain. Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang peuvent en témoigner, l'Olympique de Marseille est le club idéal pour cela, les deux buteurs ayant brillé sous le maillot de l'OM après un passage à vide.