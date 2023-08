Ansu Fati, le prochain coup énorme de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

D’après les informations du journal AS, le départ d’Ansu Fati ne fait plus aucun doute du côté de Barcelone. Une situation qui pourrait faire les affaires de l’OM, à la recherche d’un milieu offensif ou ailier cet été.

Frustré par son manque de temps de jeu au FC Barcelone depuis la prise de fonctions de Xavi, Ansu Fati claque la porte. D’après les informations du journal AS, l’international espagnol a pris la décision de changer de club lors de ce mercato estival. Très vite, Ansu Fati a fait l’objet de rumeurs l’envoyant à l’Atlético de Madrid, une piste rapidement démentie par le journal AS qui indique que pour le moment, Ansu Fati et ses agents vont prendre le temps d’étudier les différentes offres sans se précipiter. Et si un club français à la recherche d’un ailier technique et percutant sur le côté gauche se manifestait dans les prochains jours pour essayer de recruter une véritable pépite, dont la valeur marchande a toutefois baissé à force de peu jouer à Barcelone ?

D’après les estimations de Transfermarkt, le club ayant le plus de chances de rafler la mise dans le dossier Ansu Fati n’est autre… que l’Olympique de Marseille. Malgré la non-qualification en Ligue des Champions, le club phocéen a toujours une belle marge de manœuvre pour renforcer son effectif et cela grâce aux ventes de Luis Suarez, Milik, Ünder et bientôt Malinovskyi en attendant peut-être Guendouzi. A la recherche d’un voire deux joueurs en attaque dont un pour occuper le couloir gauche, Pablo Longoria pourrait dégainer une proposition pour recruter Ansu Fati.

L'OM prêt à bondir sur l'opportunité Ansu Fati ?

Une piste qui provoquera sans doute beaucoup d’enthousiasme à Marseille, même si les statistiques de l’international espagnol sont en berne ces derniers mois. La saison dernière, il a marqué 10 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues. A seulement 20 ans et alors qu’il est sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2027, Ansui Fati ne sera pas bradé et on imagine assez mal comment l’OM pourrait le faire venir. Mais avec l’état-major marseillais cet été, rien ne semble impossible et alors que Wilson Isidor dispose déjà d’un accord pour rejoindre le club phocéen, Pablo Longoria pourrait mettre ce dossier en stand-by le temps de voir si un accord peut être trouvé avec le Barça pour Ansu Fati.