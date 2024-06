Ansu Fati à l'OM, le feu vert est donné ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très ambitieux dans ce mercato, l'OM de Pablo Longoria va tenter sa chance pour récupérer Ansu Fati du FC Barcelone. Un joueur qui a évolué sous Roberto De Zerbi la saison passée.

Magie du mercato, l’espoir est vite revenu du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, dont le moral était miné par une saison dernière très décevante et qui a vu quatre entraineurs se succéder (Marcelino, Gattuso, Abardonado et Gasset). Résultat, pas de Coupe d’Europe et un effectif à reconstruire, car l’OM semblait clairement vivre au-dessus de ses moyens. Un statut confirmé car Frank McCourt a du mettre la main à la poche pour combler le déficit, et visiblement, il y a quelques sous de côté encore pour faire des folies. L’arrivée de Roberto De Zerbi a éveillé l’appétit et un nom comme Mason Greenwood a été associé à l’OM, avec un avis très favorable de la part de l’attaquant anglais sur cette perspective.

Roberto De Zerbi apprécie ses qualités

Mais un autre joueur passé par la Liga et la Premier League est en ce moment murmuré sur le Vieux Port. Il s’agit d’Ansu Fati, annoncé comme le successeur de Lionel Messi au FC Barcelone, et qui n’a pas su répondre aux énormes attentes que cela a pu provoquer. Résultat, l’attaquant international espagnol a tenté une expérience à Brighton l’an passé, avec une saison correcte sous la coupe d’un certain… Roberto De Zerbi. Revenu en Catalogne, Fati vient d’apprendre que le Barça ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine. Selon El Chiringuito, Deco l’a fait savoir à l’entourage du milieu offensif, et désormais un nouveau prêt comme un transfert définitif sont envisagés. Il faudra pour cela débourser 35 millions d’euros en cas de départ, loin du milliard d’euros valable dans sa clause libératoire.

Le nom d’Ansu Fati va donc apparaitre dans la gazette des transferts, et chez les supporters de l’OM, le pas a déjà été franchi puisque nombre d’entre eux aimeraient voir Pablo Longoria, friand des gros coups au mercato, tenter sa chance pour le récupérer. D’autant que sa collaboration avec RDZ avait été intéressante à Brighton. Pour Le Quotidien du Sport, l’OM va en tout cas tenter le coup dans les prochains jours, car l’entraîneur italien aimerait bien avoir un tel joueur pour le championnat de Ligue 1. L’idée est bien sûr d’obtenir un prêt, qui pourra cette fois-ci être associée à une option d’achat à 30 millions d’euros. Même si rien n’est fait, la rumeur a de quoi faire saliver les fans marseillais, qui voient bien leur président se démener pour essayer de mettre sur pied une belle équipe, sur le papier, en vue de la saison prochaine.