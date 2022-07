Andreao Belotti à l'OM, la dernière folie de Longoria !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM multiplie ses recherches sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait bien avoir trouvé son bonheur avec Andrea Belotti (Torino).

Après sept saisons passées sous les couleurs du Torino, Andrea Belotti (28 ans) va découvrir une nouvelle expérience. L'international italien compte bien disputer une coupe d'Europe la saison prochaine. L'OM, de son côté, cherche un attaquant à recruter sur le marché des transferts. Et si possible, un joueur doté d'une belle expérience au plus haut niveau tout en étant peu onéreux. Le mariage peut alors sembler parfait entre Belotti et l'OM, l'Italien étant libre de tout contrat. Et apparemment, Pablo Longoria veut tenter sa chance dans ce dossier. Selon les informations de LaRoma24, les Phocéens espèrent bien convaincre l'Italien de les rejoindre dans les prochains jours.

Belotti, une affaire en or pour l'OM ?

Comme argument de poids, l'OM peut se targuer de disputer la prochaine Ligue des champions. A Marseille, Belotti pourrait en plus de ça profiter d'une place de titulaire quasiment assurée. Mais dans ce dossier, la concurrence s'annonce rude. Tuttomercatoweb fait également part d'intérêts de l'AS Roma ou encore du Borussia Dortmund. Deux équipes qui ont plus de stabilité économique que l'Olympique de Marseille. Mais à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et à quelques semaines du début de la Ligue des champions, Pablo Longoria et consorts vont devoir passer la seconde sur le marché des transferts. Pour le moment, le mercato phocéen est contrasté. Le récent départ de Jorge Sampaoli laisse perplexes les fans sur la direction que prend le projet de l'OM. Si Luan Peres a récemment quitté le club, Nuno Tavares (Arsenal) va lui le rejoindre. Avoir un joueur comme Andrea Belotti, valeur sûre de Serie A et international transalpin à 44 reprises, aurait beaucoup à apporter à l'effectif d'Igor Tudor. A l'OM de trouver les bons arguments pour le convaincre de rejoindre le projet. Autre joueur qui ne laisse pas indifférents les Phocéens sur le marché des transferts : Alexis Sanchez. Le Chilien de 33 ans n'a plus qu'une année de contrat à l'Inter et peut aussi être une belle affaire pour l'OM.