Amoureux de l’OM, Mané ouvre la porte

Dans l’euphorie du sacre en Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégalais Sadio Mané s’était dit prêt à rejoindre l’Olympique de Marseille. L’attaquant de Liverpool a bien un faible pour le club phocéen. Lui qui n’écarte pas un retour en France dans les prochaines années.

La rumeur Sadio Mané prend de l’ampleur à l’Olympique de Marseille. A priori, l’attaquant de Liverpool ne joue pas dans la même cour. Son transfert semble totalement inaccessible pour les finances du club phocéen. Et pourtant, le Sénégalais lance des appels du pied, plus ou moins sur le ton de la plaisanterie. Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations s’était effectivement lâché dans l’euphorie en plein live Instagram de son coéquipier marseillais Pape Gueye.

« Fais un effort quand même, avait-il lancé à un fan de l’Olympique de Marseille. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! » Puis cette semaine, Bamba Dieng en a rajouté une couche. « Il est amoureux de l’Olympique de Marseille et ça se voit, a confirmé l’attaquant olympien dans un entretien accordé à Maritima. Il m’a même dit qu’il ne rate jamais les matchs de Marseille, il regarde tout. J’aimerais bien qu’il puisse venir ici pour jouer. » Sadio Mané au Vélodrome ? L’idée paraît quand même improbable.

Mais cela n’a pas empêché l’ancien Messin de laisser la porte ouverte. « Mon envie à un an de la fin de mon contrat ? Revenir en France, par exemple, dix ans après l'avoir quittée, a proposé le Scouser dans les colonnes de France Football. C'est quelque chose d'envisageable ? (Il rit.) Très bonne question. Qu'est-ce que je peux vous répondre alors que je suis toujours sous contrat avec Liverpool et que je n'ai pas l'habitude de parler de ça dans les médias ? Que tout peut arriver dans le foot, par exemple... » Bamba Dieng et les supporters marseillais n’oublieront pas.