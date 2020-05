OM : 8 ME pour remplacer Kamara, Marseille a une piste !

Dans : OM.

L’été promet d’être agité à l’OM, où des joueurs à forte valeur marchande comme Boubacar Kamara sont très convoités.

Outre le milieu défensif de 21 ans, Morgan Sanson et Maxime Lopez ont également la cote au mercato. Autant dire que pour l’Olympique de Marseille, il sera très certainement nécessaire de recruter au minimum un milieu de terrain cet été. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta prospecte en Ecosse, à en croire les informations obtenues par France Football. Effectivement, le média dévoile que le directeur sportif espagnol de l’OM s’intéresse de près à Glen Kamara, lequel vient de boucler une saison solide sous les couleurs des Glasgow Rangers.

Du haut de ses 24 ans, le Finlandais a enfin fait décoller sa carrière, lui qui ne s’est jamais imposé au sein de son club formateur qui n’est autre qu’Arsenal. Pilier de Steven Gerrard à Glasgow, Glen Kamara a désormais l’embarras du choix dans l’optique du prochain mercato. Car outre l’Olympique de Marseille, plusieurs formations de Premier League sont intéressés par ce puissant milieu défensif d’1m83. Effectivement, Brighton, Aston Villa et même de nouveau Arsenal ont signifié leur intérêt pour le joueur au cours des dernières semaines. Dans ce dossier, le dauphin du PSG devra donc terrasser une rude concurrence… et s’aligner sur les prétentions des Rangers. Car pour lâcher Glen Kamara, le club écossais réclamera entre 8 et 10 ME. Autant dire que c’est une plus-value exceptionnelle que les Glasgow vont réaliser, eux qui ont recruté Kamara pour seulement 55.000 euros en provenance du Dundee FC en janvier 2019. Reste maintenant à voir si l’opération sera faisable pour Marseille, qui devra de toute façon vendre avant de pouvoir réaliser ce genre d’achat lors du prochain mercato.