Alvaro Morata à l'OM, la grosse surprise signée Longoria

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel attaquant de pointe pour compenser le futur départ d’Elye Wahi à Francfort, l’Olympique de Marseille ferait bien de se pencher sur la piste menant à Alvaro Morata.

Le mercato d’hiver bat son plein, et les supporters marseillais ne sont pas encore au bout de leurs surprises. Sous la houlette de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le club phocéen planche actuellement sur plusieurs mouvements, notamment en attaque. Il faut dire que dans les heures à venir, Elye Wahi va quitter l’OM pour rejoindre Francfort. À la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser le départ d’Omar Marmoush à Manchester City, l'Eintracht a effectivement trouvé un terrain d’entente avec Marseille sur la base d’un transfert de 26 millions d’euros. Une somme que l’OM pourrait réinvestir pour trouver un remplaçant à Wahi. Mais malgré de nombreuses pistes, de Mathys Tel (Bayern Munich) à Marcus Rashford (Manchester United) en passant par Santiago Giménez (Feyenoord) ou Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), les Olympiens n’ont pas encore trouvé leur bonheur. Et si celui-ci se trouvait du côté de Milan ?

Morata, la bonne idée pour l’OM ?

Gimenez proche du Milan. Le Milan qui a déjà Jovic et Abraham devant.. pourrait être ouvert à un départ de Morata ?



Morata, évalué à 13M€, refusera sûrement de perdre du temps de jeu à un an de la Coupe du Monde..



Ça se tente non ? pic.twitter.com/ep8MmNePUK — Sacha Nabet (@SachaNabet) January 23, 2025

Sacha Nabet évoque en tout cas cette idée aux dirigeants marseillais. « Gimenez proche du Milan. Le Milan qui a déjà Jovic et Abraham devant.. pourrait être ouvert à un départ de Morata ? Morata, évalué à 13M€, refusera sûrement de perdre du temps de jeu à un an de la Coupe du Monde… Ça se tente non ? », lance le journaliste marseillais sur les réseaux sociaux, pour qui le coup est jouable pour l'ancien du Real Madrid. En manque de temps de jeu cette saison, le buteur qui a soulevé l’Euro 2024 avec l’Espagne pourrait être un très joli coup à tenter pour Marseille. En quête d’un renfort offensif pour accompagner Luiz Felipe, seule recrue hivernale pour l’instant, Longoria ne fera pas de panic-buy durant ce mois de janvier. Le président est effectivement prêt à terminer la saison avec son effectif actuel si aucune opportunité ne se détache. Mais avec cette idée Morata, et quand on connait l'amour du président espagnol pour les coups bien ficelés et inattendus, le suspense est toujours de mise dans ces 10 derniers jours du mercato.