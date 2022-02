Alvaro crache sur l'OM, Longoria a fait le ménage

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Après avoir critiqué la façon de faire des dirigeants de l’Olympique de Marseille dans un média espagnol, Alvaro Gonzalez s’est fait remonter les bretelles par Pablo Longoria.

Plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez cire le banc des remplaçants cette saison du côté de Marseille. Plus apparu sous le maillot de l’OM depuis début janvier et son entrée en jeu contre Chauvigny en Coupe de France, le défenseur espagnol a même été poussé dehors par Pablo Longoria lors du dernier mercato hivernal. Une manière de faire que le joueur de 32 ans n’a pas du tout apprécié. « Je ne sais pas de quoi je suis victime. Ce que je sais, c'est que le président m'a renouvelé mon contrat et à partir de là, les problèmes de toutes sortes ont commencé, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible. Plus tard, ils ont voulu me faire partir d'une mauvaise manière au mercato, bien que je ne le veuille pas. Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte », a récemment balancé Alvaro dans la presse espagnole.

« On a trouvé une solution »

Longoria est également revenu sur l'interview d'Alvaro dans la presse espagnole, évoquant une erreur de la part du défenseur mais ajoutant que le problème avait été réglé en interne après une discussion avec le joueur. — Le Phocéen (@lephoceen) February 13, 2022

Une sortie médiatique pas du tout au goût de Pablo Longoria, qui a collé un savon à son joueur. Mais désormais, cette histoire est à conjuguer au passé, comme l’explique le président olympien. « Nous, en tant que club, on n'était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l'accord du club ni la connaissance du club. C'était la première erreur, on s'est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l'OM, notre façon d'être et de faire les choses, c'est de régler nos problèmes à l'intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution mais à l'OM, on règle les problèmes à l'intérieur », a lancé Longoria sur Amazon. Autant dire que malgré cette prise de bec, Alvaro ne sera pas sanctionné par sa direction. Ce qui ne changera pas grand-chose pour Gonzalez, vu qu’il est de toute façon blacklisté par Sampaoli derrière Saliba, Caleta-Car, Kamara, Balerdi ou Luan Peres…