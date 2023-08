Alexis Sanchez joue avec le feu, la sanction tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les semaines défilent et Alexis Sanchez n’a toujours pas choisi son futur club. L’international chilien est libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin officielle de son aventure avec l’OM.

Alexis Sanchez est sans contrat depuis le 30 juin et malgré une offre de prolongation soumise par l’Olympique de Marseille dès le mois de mai, l’international chilien reste silencieux. Annoncé aux quatre coins de la planète, El Nino Maravilla n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Associé à l’Inter, Barcelone, l’Arabie Saoudite, plusieurs clubs brésiliens et même à certains clubs de Premier League comme Nottingham Forrest, Alexis Sanchez attend le bon moment pour signer le meilleur contrat, que ce soit d’un point de vue sportif et financier.

Mais cette interminable attente risque d’avoir de grosses conséquences pour l’ancien n°70 de l’Olympique de Marseille. En effet, le média chilien Minutod affirme que le sélectionneur Eduardo Berizzo n’envisage pas une seconde de convoquer Alexis Sanchez pour les prochains matchs de la sélection. Le Chili s’apprête pourtant à disputer deux chocs dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde face à l’Uruguay et la Colombie les 9 et 13 septembre prochain. Deux matchs auxquels ne devrait pas participer Alexis Sanchez, sans club depuis le 30 juin et qui n’a donc pas réalisé de préparation physique avec un club professionnel même s’il convient de rappeler que le joueur s’entretient individuellement depuis plusieurs semaines.

Alexis Sanchez privé de sélection chilienne en septembre ?

Cela ne remplace pas une véritable préparation collective et Berizzo va donc frapper fort en snobant Alexis Sanchez selon le média chilien. Un coup dur pour l’ancien attaquant de l’OM, qui n’a jamais envisagé de prendre sa retraite internationale malgré son âge (34 ans) et qui demeure très performant avec le Chili ces derniers mois. Le média conclut son article en indiquant que si Alexis Sanchez trouve un club dans les prochains jours et joue un ou deux matchs officiels avant l’annonce de la liste pour les deux matchs du Chili, la donne pourrait changer mais ce n’est pas aujourd’hui la tendance. La première conséquence de cette interminable attente du mercato est sur le point de tomber sur la tête d’Alexis Sanchez et ce sera un très gros coup dur pour le n°7 du Chili et pour son équipe.