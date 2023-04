Alexis Sanchez, il saoule tout le monde, l'OM adore

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Véritable machine de l'attaque de l'OM à 34 ans, Alexis Sanchez épate par sa rage de vaincre parfois un peu trop débordante. Mais c'est aussi pour briller au plus haut niveau que les dirigeants olympiens veulent le conserver la saison prochaine.

Alexis Sanchez est la star attendue par les supporters de l’OM cette saison. Accueilli comme un roi, il avait la pression en raison de son passé prestigieux du côté du FC Barcelone, d’Arsenal, de Manchester United et de l’Inter Milan notamment. Et de son salaire de 500.000 euros par mois. A 34 ans, le Chilien répond aux attentes en étant un joueur décisif, inspiré et inspirant. Il porte l’OM sur ses épaules et cela permet au club phocéen d’être toujours très bien placé pour une place sur le podium, à la lutte avec le RC Lens pour la deuxième place. En fin de contrat au mois de juin, le joueur révélé à l’Udinese provoque de nombreuses interrogations.

Impliqué sur l’ouverture du score olympienne, @Alexis_Sanchez a brillé lors de l’Olympico ! ✨

El niño maravilla 🇨🇱 est l’𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 by @ParionsSport de cet #OLOM ! 🔥 pic.twitter.com/AXjvOkyymF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2023

Son côté leader plait beaucoup, et L’Equipe raconte même ce mardi que son exigence ne se traduit pas seulement avec sa rage sur le terrain. Sa volonté de tout réussir avec conviction à l’entraînement est contagieuse, ou du moins c’est comme ça qu’Alexis Sanchez le voit. Le Chilien n’hésite pas à faire remarquer à ses coéquipiers quand le niveau n’est pas celui attendu, et demande un investissement de tous les instants. Des remarques qui pourraient ne pas passer, mais avec son niveau de performance et son expérience, le natif de Tocopilla peut se le permettre. Même s'il peut saouler ses partenaires par moments, il montre la voie. De force.

Alexis Sanchez va regarder le classement et tranchera

Alexis Sanchez n’a donc pas son pareil pour faire monter la pression, mais ce n’est pas le cas concernant son avenir. Annoncé en Argentine, il ne rejoindra pas le championnat sud-américain puisqu’il compte poursuivre l’aventure en Europe. Une piste en moins alors que l’OM a prévu de rencontrer son agent à la fin de la saison, et pas avant. Même si le contact est régulier, tout dépendra du classement final du club provençal, que ce soit pour les primes, salaires et éventuelle prolongation. Pour le moment, aucune porte n’est fermée, et le quotidien sportif croit même savoir que l’OM a une longueur d’avance sur les autres candidats. Encore plus si Marseille prend la 2e place de Ligue 1 au soir de la 38e journée. Alexis Sanchez rêve d’une équipe performante pour faire quelque chose en Ligue des Champions. Et à l’OM, chez les dirigeants comme chez les supporters, tout le monde semble d’accord pour reconnaitre que le Chilien sera un pion important pour enfin permettre au club phocéen de briller en C1, ce qu’il n’arrive plus à faire depuis trop longtemps désormais.