Alexis Sanchez de retour ‍? L’OM fait une offre hallucinante

Par Corentin Facy

Malgré la possible signature de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM conserve l’ambition de prolonger le contrat d’Alexis Sanchez cet été. Un double coup énorme sur le marché des transferts.

Et si l’Olympique de Marseille parvenait à créer l’authentique exploit d’aligner une attaque composée de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez la saison prochaine en Ligue 1 ? Sur un plan financier, la prolongation du contrat de l’international chilien semble fortement compromise en raison de la signature à venir de Pierre-Emerick Aubameyang.

𝙀𝙡 𝙉𝙞𝙣̃𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 🇨🇱🏆 @Alexis_Sanchez est votre 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 by @pumafootball 🥇

𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 Crack ! 🤩 pic.twitter.com/ykB4uOp5zs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 29, 2023

A première vue, il parait difficile pour l’OM d’assumer deux salaires aussi imposants. Mais le mercato estival réserve bien des surprises à Marseille, où les supporters ne s’attendaient pas à voir débarquer des joueurs du calibre de Kondogbia, Renan Lodi et Aubameyang avant même le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Grâce aux départs de joueurs comme Strootman ou encore Milik, la masse salariale du club phocéen s’est allégée et selon les informations du média chilien Emol, Pablo Longoria et Javier Ribalta vont prochainement soumettre une nouvelle proposition de contrat à Alexis Sanchez.

L'OM va envoyer une nouvelle offre à Alexis Sanchez

Selon le journal local, l’objectif de l’OM est de soumettre à El Nino Maravilla une offre plus attractive que celle de Galatasaray, qui propose 8 millions d’euros par an à Alexis Sanchez tandis que la dernière offre marseillaise s’élevait à 6 millions d’euros par an. Pablo Longoria mise sur le fait que Sanchez a réclamé une équipe compétitive pour prolonger à Marseille afin de revenir à la charge en position de force au vu des dernières recrues du club phocéen. Sur le plan financier, les Olympiens sont prêts à faire un effort supplémentaire pour proposer à Alexis Sanchez un contrat difficilement refusable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« Pour l’instant, le Chilien fait une pause et ne veut pas se précipiter pour faire le meilleur choix » tempère néanmoins le journal Emol, bien incapable de dire réellement qui tient la corde pour faire signer Alexis Sanchez entre Marseille, Galatasaray et un éventuel troisième club mystère. L'Arabie Saoudite est également sur les rangs, mais à priori, l'homme aux 18 buts avec l'OM la saison dernière n'est pas intéressé. En tout cas, en dépit de la venue de Pierre-Emerick Aubameyang sur la Canebière, l’état-major de l’OM conserve l’espoir de faire venir l’ancien buteur de l’Inter Milan et de Manchester United. Preuve de l’ambition marseillaise pour la saison à venir.