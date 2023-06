Alexis Sanchez appelle un autre club, l'OM en danger

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé son contrat. L'attaquant chilien cherche un nouveau club et cela peut inquiéter le club phocéen.

Pablo Longoria a déjà bien du travail avec la recherche d’un nouvel entraîneur, mais le président de l’OM risque également de devoir chercher un grand attaquant supplémentaire. Arrivé l’an dernier de l’Inter, Alexis Sanchez traîne à prolonger son engagement avec Marseille et cela n’annonce rien de bien. Si le destin de celui qui a marqué 14 buts en Ligue 1 est lié avec le club phocéen jusqu’au 30 juin, l’échec des négociations avec Marcelo Gallardo a marqué un tournant dans les discussions avec Longoria et Ribalta. Ce lundi, la presse anglaise affirme qu’Alexis Sanchez souhaite désormais revenir en Premier League quatre ans après un premier prêt entre Manchester United et l’Inter. Et le Sun va même plus loin concernant la priorité de celui qui s’est mis le Vélodrome dans la poche.

Un premier refus pour Alexis Sanchez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Anthony Chapman, journaliste du tabloïd anglais, explique qu’Alexis Sanchez a directement contacté Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, afin de lui faire savoir qu’il était disponible pour faire son retour à l’Emirates Stadium. Cependant, le Sun précise que l’entraîneur espagnol des Gunners n’a pas répondu favorablement à la sollicitation de l’attaquant de 34 ans. Mikel Arteta ayant immédiatement fait savoir à Alexis Sanchez qu’il n’entrait pas dans ses plans, Arsenal veut s’appuyer sur une équipe de jeunes joueurs et forcément, le buteur marseillais n'a pas du tout ce profil, malgré son talent. La porte du club londonien s’est donc brutalement refermée au nez de l’attaquant encore sous contrat avec l’Olympique de Marseille. Cependant, le message envoyé est assez clair, l'OM ne sera qu'un plan B si le buteur chilien ne trouve pas l'équipe qui lui offrira un dernier challenge et la certitude de jouer la prochaine Ligue des champions.