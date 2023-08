Alexis Sanchez a tranché, il dit adieu à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alexis Sanchez ne prolongera pas à l’OM et a toutes les chances de revenir à l’Inter Milan. Le deal se précise mais tarde à se concrétiser car le club nerazzurri doit d’abord se séparer de Joaquin Correa.

Le feuilleton Alexis Sanchez tient les supporters de l’Olympique de Marseille en haleine depuis le début du mercato. Pendant longtemps, le club phocéen a tenté de faire revenir l’international chilien, en fin de contrat depuis son départ de l’OM le 30 juin. Les arrivées cumulées de Pierre-Emerick Aubameyang puis d’Iliman Ndiaye ont néanmoins mis un terme aux espoirs des supporters de revoir Alexis Sanchez sous le maillot bleu et blanc de l’Olympique de Marseille. La tendance se confirme ce lundi dans la presse italienne : El Nino Maravilla, meilleur joueur et meilleur buteur de l’OM la saison dernière, ne reviendra pas dans la cité phocéenne.

A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez se rapproche d’un retour à l’Inter Milan, qui cherche un troisième attaquant pour deux postes derrière les titulaires Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Selon le journal aux pages roses, Alexis Sanchez « veut revenir » à l’Inter Milan, qui souhaite le faire signer pour bénéficier de son expérience et de ses qualités. Le deal est toutefois en stand-by tant que Joaquin Correa n’a pas trouvé de point de chute. Et pour cause, le club milanais veille à garder un équilibre sportif et financier et n’a donc pas l’intention d’empiler les attaquants.

Alexis Sanchez se dirige vers l'Inter Milan

Cela signifie qu’Alexis Sanchez ne signera à l’Inter que si Joaquin Correa trouve une porte de sortie. La Gazzetta dello Sport indique que pour l’heure, aucune offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants de l’Inter Milan pour l’attaquant argentin mais le club a officiellement ouvert la porte à un départ, y compris en prêt. Simone Inzaghi ne compte plus dessus et dans les derniers jours du mercato, sa situation pourrait se décanter avec un départ en Liga ou dans un autre club italien. Alexis Sanchez attend de son côté que la situation évolue. Étant libre de tout contrat, l’ancien buteur de l’OM peut s’engager avec le club de son choix quand il le désire, y compris après la date limite du mercato le 1er septembre.