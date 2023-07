Alexis Sanchez a quitté l'OM, Marseille ne pleure pas encore

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Alexis Sanchez n'ayant pas prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille, il peut désormais signer où il le veut. Les informations sur les négociations en cours avec l'attaquant chilien deviennent très floues.

« Alexis Sanchez n’est plus un joueur de l’OM ! Il est libre de s’engager ou il le souhaite. Merci pour les travaux l’artiste ! ». En un tweet, le compte La Minute OM a résumé la situation. Depuis quelques heures, le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille peut signer où il l’entend sans aucune indemnité pour le club phocéen. En effet, le contrat d’Alexis Sanchez s’est achevé le 30 juin à minuit et qu’aucune prolongation n’a été signée. Une fin très triste pour celui qui a enflammé plus d’une fois le Vélodrome, car même si les négociations ne sont pas totalement terminées avec Pablo Longoria et l’agent d’El Nino Maravilla, la possibilité qu'il signe un nouveau contrat avec l'OM n'est plus du tout évidente.

Contacté par plusieurs clubs européens et saoudiens, Alexis Sanchez s'est relancé à Marseille et il souhaite en profiter financièrement et sportive. Evoquant le cas du buteur chilien (11 buts en Ligue 1 cette saison), La Provence admet que le joueur chilien « L'espoir demeure toujours, en re­vanche, dans le dossier Alexis Sanchez. Même si les jours passent et que les supporters les plus sceptiques s'in­quiètent sérieusement. Après avoir en­tamé un premier tour de négociations il y a quelques semaines de cela, l'OM et le clan du Chilien n'ont pas encore trouvé d'accord sur la prolongation d'un an évoquée l'été dernier. Au centre Robert Louis-Dreyfus, les diri­geants étudient actuellement la com­plémentarité des différents profils of­fensifs pour mettre en musique le jeu prôné par Marcelino qui réclame beau­coup de précision. Il y a là Vitinha, bien sûr, tous les joueurs ciblés (dont ne font pas partie, par exemple, l'iranien Mehdi Taremi de Porto et le Malien Moussa Marega d'AI Hilal, deux fausses pistes). Et, peut-être Alexis San­chez, donc... », précise Fabrice Lamperti, journaliste du quotidien marseillais. De quoi redonner un peu d'espoir aux supporters de l'Olympique de Marseille.