Alexis Sanchez à l'OM, un message énorme est envoyé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas encore terminé avec son marché des transferts estival. Le club phocéen sonde le marché pour recruter un nouveau joueur offensif.

A Marseille, on a parfaitement entamé la reprise de la Ligue 1 avec un succès contre le Stade de Reims au Stade Vélodrome. De quoi passer un peu la pommade après la défaite face au Pana lors de son 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions. Il reste cependant du chemin aux hommes de Marcelino. Un Marcelino qui n'est pas contre la venue de nouveaux joueurs, notamment pour venir renforcer le secteur offensif. Et un ancien visage bien connu des fans pourrait finalement de nouveau poser ses valises à l'OM. Selon la presse sud-américaine, Alexis Sanchez ne veut pas évoluer au Brésil ni en Arabie saoudite.

Alexis Sanchez, l'OM a encore une belle chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon Emol, Alexis Sanchez a récemment été sondé par des clubs brésiliens, comme Botafogo. L'écurie auriverde avait d'ailleurs pris contact avec le Chilien pour le séduire et le recruter. Mais Sanchez est clair, il privilégie toujours une signature dans un club qui évolue en Europe. On parlait d'un temps d'intérêts d'Arsenal et de Barcelone. Mais c'est bien plutôt à l'OM que l'ancien de Manchester United pourrait se retrouver. ESPN indiquait récemment que le joueur chilien ferait du club phocéen sa priorité. Pablo Longoria rappelait néanmoins que l'effectif était complet en attaque. Mais cette opportunité de marché est belle et Sanchez avait beaucoup apporté aux Phocéens la saison passée. Il attendait un mercato ambitieux pour rester. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'OM a fait le job. D'ici au 31 août, beaucoup de choses peuvent encore se passer à Marseille. Alexis Sanchez va devoir se montrer patient, tout comme les supporters de l'Olympique de Marseille.