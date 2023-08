Alexis Sanchez à l'OM, encore un revirement ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Alexis Sanchez continue de faire la Une tous les jours au Chili, alors qu’un potentiel retour à l’OM apparait de moins en moins probable.

Dès le premier match de la saison, une défaite sans saveur sur la pelouse du Panathinaïkos en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, certains supporters de l’Olympique de Marseille ont réclamé le retour d’Alexis Sanchez de toute urgence. L’international chilien a reçu une proposition de prolongation de contrat d’une saison au mois de juin et depuis… silence radio. Du côté de l’OM, on ne fait aucun commentaire sur la situation du meilleur buteur de la saison dernière alors que Sanchez est annoncé aux quatre coins du monde depuis deux mois.

Vasco de Gama sur Alexis Sanchez ?

Alexis Sanchez de retour à l’OM, son agent s'en mêle https://t.co/OwsUlK1BZw — Foot01.com (@Foot01_com) August 14, 2023

Turquie, Arabie Saoudite, Brésil, Angleterre, Italie, Espagne… L’ancien n°70 de Marseille a été annoncé dans tous les championnats ou presque. Et alors que son retour en Provence semble de plus en plus improbable, le média chilien Minutod.com indique ce mardi qu’un nouveau club est entré dans la danse pour s’attacher les services d’El Nino Maravilla. Après avoir réalisé un joli coup en recrutant Dimitri Payet en fin de contrat, Vasco de Gama aimerait en faire de même avec Alexis Sanchez et ainsi reconstituer un duo qui aura très peu évolué ensemble à Marseille en raison des choix d’Igor Tudor.

Au Chili, il commence à sortir beaucoup d’histoires sur Alexis Sanchez. Son agent ferait de la rétention d’infos. Il aurait plus intérêt à ce qu’il signe à Palmeiras ou aux Corinthians pour prendre lui plus d’argent que s’il resigne à l’OM https://t.co/LNmeduDhOv https://t.co/kqNUSvduLo — Romain Canuti (@romcanuti) August 10, 2023

Mourinho surveille le Chilien

Le média indique que le club brésilien a la capacité d’offrir à Alexis Sanchez un salaire confortable mais également d’offrir une copieuse prime à la signature à son agent Fernando Felicevich. Le club brésilien devra toutefois se méfier de la concurrence européenne. De l’OM bien sûr mais également de l’AS Roma car selon le média chilien, José Mourinho a également un œil sur la situation de l’ancien attaquant du FC Barcelone.

A la recherche d’un voire deux attaquants pour compléter son effectif d’ici la fin du mercato, le Special One pourrait se lancer à la quête d’Alexis Sanchez d’ici le 31 août. Quoi qu’il en soit, Alexis Sanchez n’a pas fini de faire la Une des gazettes au Chili et partout en Europe pendant encore deux semaines au minimum. Et plus si affinités puisque libre de tout contrat, il peut signer dans son futur club après la date limite du mercato.