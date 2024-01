Agoumé allait signer, l'OM déchire son contrat ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, l’ensemble des médias européens s’accordait à dire que Lucien Agoumé allait devenir la première recrue de l’OM. Coup de théâtre ce vendredi puisque le milieu de l’Inter Milan ne viendra finalement pas.

Lucien Agoumé à l’Olympique de Marseille, tout semblait ficelé jeudi soir. Les informations concordaient pour annoncer que l’international espoirs français avait choisi l’OM et qu’un accord était en passe d’être trouvé entre le club phocéen et l’Inter Milan pour un prêt avec option d’achat. La durée de l'engagement et les premiers détails financiers avaient même filtré. Mais en période de mercato, tout peut basculer à chaque instant du moment que les documents ne sont pas signés et le dossier Lucien Agoumé est là pour nous le rappeler. Et pour cause, RMC et Fabrizio Romano dévoilent ce vendredi matin que Lucien Agoumé ne va finalement pas signer à l’Olympique de Marseille cet hiver.

🚨❌ Olympique Marseille have now decided to leave the negotiations for Lucien Agoumé despite deal almost agreed last night.



Agoumé will not join OM as player’s doubt on final details changed club position.



🔴⚪️ Sevilla can now close the deal with Inter to sign Agoumé on loan. pic.twitter.com/pTwkSwo3Vl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024

« Alors que tout semblait indiquer que le milieu allait signer à Marseille hier soir, tout a changé. L’OM a décidé de mettre fin à la piste. Les dirigeants ne sentant pas une envie folle d’Agoumé de rejoindre le club » indique le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins. Un étonnant retournement de situation qui va donc relancer l’OM dans sa quête de l’oiseau rare au milieu de terrain cet hiver. Nemanja Matic a été ciblé mais son salaire XXL ne colle pas avec les possibilités du club olympien en ce mois de janvier. Tout est donc à recommencer pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, à moins que les deux hommes aient parallèlement avancé de manière significative sur un autre dossier. Ce qui semble donc certain ou presque désormais, c’est que Lucien Agoumé ne viendra pas à Marseille et c’est le FC Séville qui va rafler la mise au nez et à la barbe de l’actuel 6e de Ligue 1.