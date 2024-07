Accord OM-Cornelius, Longoria propose 3ME ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le nom de Derek Cornelius était l'un des secrets les mieux gardés du mercato marseillais, mais désormais l'OM ne se cache plus concernant le défenseur central international canadien.

Moins de 24 heures après la révélation de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Derek Cornelius, La Provence affirme que Pablo Longoria a déjà trouvé un accord, au moins verbal, avec le défenseur du club suédois de Malmö. Le joueur canadien était dans la cible des dirigeants de l'OM depuis pas mal de temps et visiblement les négociations ont été rapides et efficaces avec celui qui retrouvera son coéquipier de sélection, Ismaël Koné, s'il rejoint effectivement l'effectif de Roberto de Zerbi comme cela semble devoir être le cas. Il faut désormais que Marseille et Malmö s'entendent, mais nos confrères du quotidien local estime que cela devrait être rapidement le cas tant les positions des deux camps ne sont pas éloignés.

Cornelius, prochain renfort défensif de l'OM

Pour parvenir à un accord, le club de Frank McCourt est prêt à payer 3 millions d'euros pour un transfert brut, alors que Derek Cornelius a une valeur estimée à 2,8 millions par Transfermarkt et un contrat jusqu'en décembre 2025 avec la formation suédoise. Du côté de Malmö, on fera une belle opération financière, puisque le défenseur canadien était arrivé de Vancouver en février 2023 pour 450.000 euros, de quoi permettre de compenser son départ. A Pablo Longoria de régler tout cela, mais pour La Provence les choses sont réellement bien engagées pour l'Olympique de Marseille, déterminé à se renforcer dans la totalité des lignes lors de ce mercato. Au rythme actuel de deux signatures par semaine, les supporters de l'OM auront peut-être du mal à reconnaître leur équipe lors du premier match de Ligue 1 de la saison au Vélodrome prévu lors de la deuxième journée de Championnat contre Reims.