A l’OM, le soldat de Simeone a rendu les armes

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A l’image de l’Olympique de Marseille, nettement dominé à Brighton (1-0) jeudi, Renan Lodi a souffert dans cette rencontre de Ligue Europa. Le latéral gauche n’est pas épargné par les critiques pour sa performance, et plus généralement pour ses débuts avec le club phocéen.

Fin de série pour l’Olympique de Marseille. Alors qu’ils restaient sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés sur la pelouse de Brighton. Au-delà du score et du seul but du match inscrit dans les dernières minutes, les Marseillais ont subi la domination des Seagulls tout au long de la partie. Une soirée symbolisée par les difficultés de Renan Lodi, à la peine sur le plan défensif, et seulement noté 2/10 dans les colonnes de La Provence.

Renan Lodi à la rue !

« Souvent trop bas, parfois trop haut, mais rarement bien placé, a commenté le quotidien régional au lendemain du match. Le piston brésilien a été d'une médiocrité sans nom dans son couloir gauche et il s'est fait martyriser par le pauvre Adingra. Au retour des vestiaires, il a ressenti une petite gêne à la cuisse. Par précaution, il a cédé sa place à Amir Murillo, tout de suite plus dangereux. » C’est aussi la sensation du journaliste Walid Acherchour, davantage convaincu par le Panaméen. Et pas seulement depuis ce jeudi.

« Il y a beaucoup de défaillances individuelles. Hormis les trois défenseurs centraux, Balerdi, Mbemba et Meïté que j'ai trouvé solides… Sinon Vitinha, encore une fois, c'est très compliqué. Renan Lodi, j'en viens à penser que Murillo doit être titulaire dans cette équipe parce qu'il est plutôt cohérent à chaque fois qu'il entre. Lodi c'est un flemmard défensivement ! Il a des grosses lacunes défensives et offensivement, il apporte très peu de choses », a souligné le chroniqueur de RMC, déçu de l’ancien cadre de Diego Simeone à l’Atlético Madrid, lequel a quand même coûté 13 millions d’euros cet été.