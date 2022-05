A l'OM, la fatigue, c'est pour les autres

Le projet de jeu de Jorge Sampaoli n'a pas toujours été clair cette saison à l'OM. Toutefois, les joueurs marseillais, deuxièmes de Ligue 1, s'y retrouvent comme l'indique notamment William Saliba qui a découvert l'Argentin il y a seulement neuf mois.

L'OM à la sauce Jorge Sampaoli n'est pas facile à décrypter. En effet, le projet de jeu du technicien argentin semble simple avec des courses, du pressing, une volonté de mettre le pied sur le ballon et un jeu tourné vers l'attaque. Néanmoins, dans les faits, il ne fut pas facile de suivre les intentions de l'Argentin qui fait jouer les joueurs à des postes parfois très éloignés de leurs habitudes. Un entraîneur qui n'a pas hésité à jouer plus prudemment, à retirer sans raison certains éléments et à en inclure d'autres.

Des changements incessants qui peuvent décontenancer les supporters de l'OM, parfois bien surpris par des choix troublants. Certains observateurs s'offusquent aussi de la personnalité imprévisible de Jorge Sampaoli et de son jeu tout aussi difficile à analyser. Mais, William Saliba l'assure, les choses sont beaucoup plus simples et compréhensibles pour le vestiaire phocéen.

William Saliba on Sampaoli's philosophy:

"It's his trademark. Sampa doesn't like us to clear for nothing.

He wants to start from the back, get out as quickly as possible & that we don't play backwards.

He also asks me to get on the ball, or press high when attacking."