A bout de nerfs, Alvaro met l’OM en feu

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jorge Sampaoli ne sera jamais décidé à réintégrer Alvaro Gonzalez dans le groupe marseillais. L'Argentin ne veut pas du défenseur espagnol qui se dirige tout naturellement vers une résiliation de contrat à l'OM.

Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez ne passeront pas leurs vacances ensemble, mais ils ne disputeront pas plus de matches avec l'OM. Depuis son arrivée en début d'année 2021, le technicien argentin a vite fait comprendre au défenseur espagnol qu'il ne voulait pas de lui. Cette saison, Alvaro n'a été utilisé que onze fois avec l'OM dont six en Ligue 1. Son entraîneur lui préférant Duje Caleta-Car ou Leonardo Balerdi au poste de défenseur axial. La porte de sortie a même été signifiée à Alvaro lors du dernier mercato hivernal mais ce dernier a rejeté toutes les offres qui lui sont parvenues. Depuis, il est persona non grata et a été placardisé par son coach avant de partir lui-même se ressourcer en Espagne récemment.

L'OM travaille à résilier le contrat de l'indésirable Alvaro

La situation d'Alvaro est maintenant dans l'impasse du côté de Marseille. Alvaro Gonzalez a fait un trait sur son aventure à l’OM, malgré un contrat allant jusqu’en 2024. Le défenseur central a rappelé sur les réseaux sociaux qu’il n’était pas du genre à tricher, et estime qu’il n’a absolument aucune chance de jouer régulièrement avec Jorge Sampaoli, et a donc tout simplement fait la demande de quitter le club avec effet immédiat. Pour calmer une situation tout de même rare en coeur de saison, Pablo Longoria a accepté de donner un congé provisoire au joueur. L'Espagnol ne devrait donc plus rejouer sous les couleurs de l'OM d'autant que Sampaoli a affirmé en interne ne pas vouloir le réintégrer au groupe professionnel. Et ce, malgré l'absence de Leonardo Balerdi et un nombre limité de défenseurs centraux dans l'effectif. Devant cette situation, le club n'a plus qu'une solution celle de la rupture de contrat comme l'indique RMC Sport.

🚨 Alvaro Gonzalez ne devrait plus rejouer sous le maillot de l’OM !



Sampaoli ne souhaite pas le réintégrer au groupe pro. Son contrat devrait être résilié.



(@RMCsport) pic.twitter.com/W1bqWM4XO9 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 30, 2022

La direction du club olympien et les représentants d'Alvaro Gonzalez sont en train de négocier les contours de cette rupture et notamment les indemnités d'un joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2024. Un crève-cœur pour Alvaro qui apprécie grandement l'OM et la ville de Marseille. Néanmoins, devant l'entêtement de son coach, il a bien compris qu'il devait se résoudre à quitter la Canebière. En cas d'échec dans les négociations, l'Espagnol se dit prêt à revenir s'entraîner à la Commanderie, avec ses partenaires et malgré Jorge Sampaoli. Cette situation met en tout cas en lumière la gestion de ce dossier par Jorge Sampaoli, impitoyable et qui oblige Pablo Longoria à aller jusqu'au bout de la démarche. Dur pour un joueur certes besogneux, mais très apprécié par les supporters et qui aurait peut-être pu rendre quelques services, au moins jusqu'à la fin de la saison. Il reste à savoir si l'OM ne va pas s'en mordre les doigts dans quelques semaines, surtout qu'il va falloir trouver un accord pour donner satisfaction à Alvaro désormais.