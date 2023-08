7ME et cet attaquant signe à l'OM, L'Equipe confirme

Dans : OM.

La compétition a désormais repris pour l'Olympique de Marseille, mais il reste presque trois semaines de mercato. Sur le plan offensif, Pablo Longoria n'est pas gavé par les signatures déjà acquises par l'OM et il a même déjà ciblé un joueur très précisément.

L’OM n’a pas rigolé en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye lors de cette première partie de mercato, mais visiblement du côté du Vélodrome, on s’attend à voir venir un renfort de plus. Tandis que le dossier Alexis Sanchez tourne en rond, le buteur chilien n’ayant toujours pas choisi son prochain club, Pablo Longoria paraît, lui, avoir tourné la page. Mais le président de l’Olympique de Marseille l’a plusieurs fois répété, si des départs ont lieu dans ce secteur offensif, ils seront compensés. Et ce samedi, Cengiz Under est désormais annoncé comme très proche de Fenerbahçe, un accord étant même déjà évoqué entre l’OM et le club stambouliote autour de 10 millions d’euros.

Wilson Isidor proche de l'OM

Ce samedi, dans les colonnes du quotidien sportif, on évoque la possible signature d’un attaquant supplémentaire. Et Mathieu Grégoire confirme que l’Olympique de Marseille souhaite s’offrir Wilson Isidor, l’attaquant français de 22 ans qui a quitté l’AS Monaco en janvier 2022 pour rejoindre le Lokomotiv Moscou moyennant 3,5 millions d’euros. Sous contrat avec l’équipe russe jusqu’en juin 2026, Wilson Isidor est en mesure de signer à l’OM avant la fin de ce mercato. Pour cela, Pablo Longoria devra signer un chèque de 7 millions d’euros, le prix réclamé par les dirigeants moscovites pour lâcher leur attaquant. Cela fait déjà quelques jours que cette piste est évoquée pour Marseille, mais à priori tout se met désormais en place, même si le club phocéen va attendre d'en savoir plus sur son avenir européen avant de se lancer officiellement dans cette opération. Dans ce dossier, l'OL avait également été cité.