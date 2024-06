7,8ME par an, l'OM tient à ses 30 buts par saison

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est le gros dossier du mercato de l'Olympique de Marseille, en dehors de celui de l'entraîneur, Pierre-Emerick Aubameyang sera-t-il toujours à l'OM au moment de la reprise de la Ligue 1 ?

Pablo Longoria a beau se démener sur le dossier du nouvel entraîneur, le président marseillais a également un autre dossier en haut de la pile. Arrivé libre l'été dernier, mais avec un salaire colossal de 650.000 euros par mois, Pierre-Emerick Aubameyang pèse lourd dans les comptes de l'OM, mais aussi dans son bilan sportif. Avec 30 buts à son compteur, le buteur international gabonais de 34 ans n'a pas permis à son club d'obtenir un ticket européen, mais il a très largement contribué au beau parcours européen de l'Olympique de Marseille et il a surtout évité un désastre absolu en Ligue 1. Reste que Frank McCourt a demandé à Pablo Longoria de faire d'énormes économies et que céder Aubameyang pourrait à la fois remplir les caisses de l'OM et délester la masse salariale. Le président phocéen a pris une décision forte annonce La Provence.

L'OM doit faire des économies, mais pas n'importe quoi

Avec deux ans de contrat à l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas une valeur énorme sur le marché des transferts, puisque le site Transfermarkt l'évalue à 5 millions d'euros. Et selon nos confrères, estimant que le buteur était l'un des hommes forts de l'OM et que le remplacer pourrait coûter une fortune, Pablo Longoria aurait fermement décidé de conserver Aubameyang. Une décision ferme et définitive, sauf si évidemment un club arrive demain à la Commanderie et propose un énorme chèque au président marseillais pour le transfert du natif de Laval. « C’est prévu qu’il reste », a confié un proche de l'OM à Tristan Rapaud, le journaliste de La Provence en charge de ce dossier. Si l'Olympique de Marseille veut soulager sa masse salariale, ce sera plutôt par le départ de Kondogbia ou de Sarr, qui ne touchent bien sûr pas le même pactole qu'Aubameyang, mais n'ont pas eu du tout le même rendement.

Les statistiques hors normes d'Aubameyang 🇬🇦, élu Olympien de la saison :



👉Il est le joueur de champ de Ligue 1 qui a disputé le plus de minutes TCC cette saison (4004).

👉Avec 30 buts et 11 passes décisives, il a été le deuxième joueur le plus décisif TCC parmi les joueurs de… pic.twitter.com/IgDNSGu23k — Infos OM (@InfosOM_) June 1, 2024

Seul souci, mais de taille, Pablo Longoria n'a reçu aucune offre pour ces deux joueurs, et c'est d'ailleurs un peu le cas pour plusieurs joueurs dont l'OM souhaite pourtant se séparer.