7,5 millions, Alexis Sanchez n'accepte pas l'offre de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La prolongation du contrat d’Alexis Sanchez est la priorité des dirigeants de l’OM dans le secteur offensif, mais le dossier est complexe. Le buteur chilien traîne les pieds et cela commence à se voir.

Alexis Sanchez sera-t-il un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Le doute est total, car les négociations ont débuté il y a plusieurs semaines entre les agents de l’international chilien et l’état-major de l’OM. Malgré des relations cordiales, aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Pablo Longoria est pourtant bien décidé à mener ce dossier à son terme et le président olympien a mis le paquet avec une offre salariale supérieure de 25 % aux émoluments perçus par l’ancien attaquant du FC Barcelone la saison dernière. Ce qui représente près de 7,5 millions d'euros par an tout de même.

𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐃𝐄 𝐎𝐅 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄 🇨🇱🌟@Alexis_Sanchez is Marseille's Player of the Season! pic.twitter.com/Yg5jc2BqBj — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 27, 2023

L’Olympique de Marseille a fait un pas vers Alexis Sanchez, c’est désormais à l’international chilien de rendre sa décision tant attendue. Mais la patience est nécessaire dans ce dossier car selon les informations de La Provence, aucune avancée notable n’est à signaler pour la prolongation d’Alexis Sanchez au cours des dernières heures. Habitué à boucler ses dossiers très rapidement en période de mercato, Pablo Longoria se retrouve confronté au timing imposé par l’une de ses potentielles recrues, ce qui n’est pas pour lui plaire.

Le dossier Alexis Sanchez n'avance pas

Et pour cause, l’OM joue son troisième tour préliminaire de Ligue des Champions dans un mois et a cruellement besoin de renforts, principalement en attaque et sur les postes de latéraux. A ce jour, une seule recrue a garni les rangs olympiens en la personne de Geoffrey Kondogbia, recruté à l’Atlético de Madrid pour 8 millions d’euros. Une recrue qui a provoqué l’enthousiasme… d’Alexis Sanchez, rassuré par les ambitions de l’OM sur le marché des transferts. Dès lors, la question est de savoir pourquoi le Chilien traine ainsi des pieds pour donner son accord à Marseille afin de prolonger au minimum d’une saison.