48 heures avant une très bonne nouvelle à l'OM

Par Corentin Facy

L’OM a bouclé un joli coup jeudi en trouvant un accord avec l’Atlético pour Renan Lodi, lequel va officiellement signer à Marseille ce vendredi. En attendant Iliman Ndiaye, priorité de Longoria en attaque ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Après avoir ficelé la venue de Geoffrey Kondogbia il y a deux semaines, Pablo Longoria a trouvé jeudi un accord total pour la venue d’un autre ancien de l’Atlético de Madrid. En quête urgente d’un latéral gauche, l’OM s’offre Renan Lodi, international brésilien de 25 ans pour 13 millions d’euros plus 20 % à reverser aux Colchoneros sur une potentielle revente. Une belle prise pour Marseille et pour Marcelino puisque le défenseur prêté à Nottingham Forrest était la priorité du club à ce poste.

Un second latéral gauche pourrait débarquer d’ici la fin du mercato mais l’urgence est maintenant de recruter en attaque, où Vitinha est le seul avant-centre de l’effectif depuis le départ en fin de contrat d’Alexis Sanchez. Dans ce secteur de jeu, la priorité de Pablo Longoria et de Javier Ribalta se nomme Iliman Ndiaye. Les choses avancent dans le bon sens pour la venue de l’international sénégalais à l’OM.

Un accord total et définitif entre l'OM et Ndiaye

Selon les informations de La Provence, un accord total a été trouvé entre le buteur de Sheffield United et les dirigeants marseillais. Un contrat de cinq ans attend le natif de Rouen dans la cité phocéenne mais l’état-major olympien doit maintenant s’entendre avec Sheffield sur l’indemnité de transfert. Le club britannique est inflexible pour le moment et réclame 20 millions d’euros… une somme que l’OM refuse d’allonger.

Marseille est prêt à signer un joli chèque pour Iliman Ndiaye mais comme il l’a fait avec l’Atlético de Madrid pour Lodi, le président Pablo Longoria souhaite revoir l’indemnité de transfert à la baisse, quitte à intégrer un pourcentage à la revente et divers bonus. Dans le camp marseillais, l’optimisme prévaut et un accord est espéré dans les 48 heures, dimanche au plus tard. Une issue qui ravirait Marcelino, qui avait fait savoir à sa direction qu’il espérait pouvoir compter sur un latéral gauche et un attaquant pour le début du stage en Allemagne… lundi. Renan Lodi y sera, c’est une certitude. En attendant d’avoir une confirmation définitive quant à Iliman Ndiaye.