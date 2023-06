32ME perdus, le mercato de l'OM en danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a l’ambition de se renforcer cet été mais Pablo Longoria aura-t-il de la marge financièrement, six mois après avoir misé 32 millions d’euros sur Vitinha… lequel a pour l’instant déçu plus qu’il n’a convaincu ?

A la recherche d’un avant-centre il y a six mois, l’Olympique de Marseille a surpris tout le monde en payant le transfert le plus cher de son histoire pour Vitinha, recruté en provenance de Braga. Six mois plus tard, les doutes sont énormes autour de l’international espoirs portugais, auteur de seulement deux buts en Ligue 1 et qui n’a pas vraiment convaincu pour le moment. Le système en 4-4-2 de Marcelino pourrait lui être favorable et il y a plutôt intérêt pour Marseille que Vitinha se mette à briller. Car l’investissement consenti pour le recruter aura des conséquences sur le mercato estival de l’OM selon Dominique Grimault, lequel a exprimé ses craintes à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe dans L’Equipe de Greg.

« L’OM doit recruter deux voire trois attaquants. J’espère sincèrement qu’ils ne vont pas regretter les 32 millions d’euros dépensés pour Vitinha. C’est une vraie question, il devrait jouer plus souvent que la saison dernière mais que vaut-il vraiment ? » s’interroge l’ancien journaliste de M6, pas totalement convaincu par le profil de Vitinha et qui craint véritablement que ce transfert plombe les finances de Marseille. Malgré tout, Pablo Longoria a déjà conclu un premier deal intéressant avec la venue de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid.

Le transfert de Kondogbia fait l'unanimité

Une excellente pioche selon Dominique Grimault. « Pour parler de Kondogbia, c’est quelqu’un qui a fait beaucoup de clubs mais sa meilleure saison c’était à Valence avec Marcelino. C’est un joueur très expérimenté qui va donner beaucoup d’impact physique au milieu de terrain. Pour le reste, je crois que la priorité de l’OM c’est ailleurs. Kondogbia c’est bien surtout pour un transfert raisonnable mais il faut vite recruter devant pour Marseille » a ajouté le journaliste, qui va maintenant attendre de voir comment se déroulera le mercato de l’Olympique de Marseille.